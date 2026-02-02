Американският президент Доналд Тръмп заплаши да съди комика Тревър Ноа, водещ на 68-ата церемония по връчването на наградите „Грами“, където неговата миграционна политика беше подложена на остра критика, заради намек, който той направи за случая „Епстийн”, предаде „Франс прес“.

Водещият Тревър Ноа „заяви неправилно за мен, че Доналд Тръмп и Бил Клинтън са прекарвали време на острова на Епстийн. НЕВЯРНО!!!“, написа президентът в социалната мрежа Truth Social веднага след края на церемонията в Лос Анджелис.

„Не мога да говоря от името на Бил, но аз никога не съм бил на острова на Епстийн, нито дори някъде наблизо, и до тази невярна и клеветническа декларация от тази вечер никой никога не ме е обвинявал, че съм бил там, дори медиите, които разпространяват неверни твърдения“, заяви Доналд Тръмп.

Шокиращи данни от досиетата „Епстийн” разкриват връзки с България

„Ноа, този пълен неудачник, по-добре да се информира правилно и бързо. Изглежда, че ще изпратя адвокатите си да съдят този беден, жалък, неталантлив и напълно идиотски водещ и да му искат много пари“, заплаши той.

„Приготви се, Ноа, ще се забавлявам с теб!“, добавя Тръмп в заключение.

Тревър Ноа спомена Тръмп и Епстийн след победата на Били Айлиш в категорията „Песен на годината“, отбелязва АФП. „Ето я, песента на годината! Поздравления, Били Айлиш. Уау. Това е Грами, която всеки артист иска – почти толкова, колкото Тръмп иска Гренландия. Което е логично, защото след като Епстийн си отиде, той се нуждае от нов остров, където да се забавлява с Бил Клинтън“, заяви Ноа.

Редактор: Ивета Костадинова