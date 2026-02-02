Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов обяви 3 февруари (вторник) за неучебен ден за всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на общината.

Решението е взето във връзка с прогнозите за много ниски температури и усложнената зимна обстановка след обилния снеговалеж на 1 и 2 февруари. Основният мотив е гарантиране на безопасността на учениците и училищния персонал. Началникът на Регионалното управление на образованието е уведомен за заповедта.

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, кметът на общината има право да обявява до три календарни дни за неучебни в рамките на една учебна година за училищата на територията на общината, като уведомява за това началника на съответното РУО.