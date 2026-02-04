Следващият кръг от мирните преговори между руски, американски и украински представители се очаква да започне днес в Абу Даби. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че стратегията за преговаряне на неговия екип ще бъде променена след руската атака от миналата нощ, при която бяха използвани рекорден брой балистични ракети. Поразени са енергийни обекти в няколко региона, като най-много щети са нанесени в Киев и Запорожка област. Зеленски заяви, че очаква реакция от страна на САЩ.

Зеленски: Деескалацията с Русия помага за доверие в преговорите

"Именно Америка предложи да се прекратят ударите по енергийната инфраструктура по време на дипломатическите усилия и студения зимен период. Тази молба беше отправена лично от президента на САЩ. Но Русия отговори с рекордно използване на балистични ракети... Това говори много за всичко останало, което Москва обещава или може да обещае. Ако сега не държи на думата си, какво можем да очакваме по-късно?", коментира Зеленски.

Редактор: Мария Барабашка