Володимир Зеленски заяви, че неотдавнашната деескалация на конфликта с Русия - очевидна препратка към краткото прекратяване на огъня при атаките срещу енергийни съоръжения, спомага за изграждането на доверие в преговорите.

Русия е спряла ударите срещу украинската енергийна инфраструктура миналата седмица, тъй като се е очаквало температурите да паднат под минус 20 градуса по Целзий, след молба от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Кремъл.

Зеленски обяви кога ще се проведат тристранните преговори в Абу Даби

„Мерките за деескалация, които влязоха в сила в нощта на 29 срещу 30 януари, спомагат за изграждането на обществено доверие в преговорния процес и неговия възможен изход“, написа Зеленски в социалните мрежи.

Изявлението идва, след като президентът се срещна с украинския преговарящ екип преди поредния кръг от преговори за прекратяване на войната, който ще се проведе в Абу Даби по-късно тази седмица, предаде AFP.

„Смятаме, че е реалистично да се постигне достоен и траен мир. Украйна е готова за реални стъпки“, подчерта Зеленски. Той добави, че украинските преговарящи ще проведат и двустранна среща с американската делегация в Абу Даби.

Териториалният въпрос остава една от основните спорни точки в преговорите, като воюващите страни все още не са показали готовност за компромис. Русия настоява за пълен контрол над източната украинска област Донецк - искане, което Киев отхвърля с аргумента, че подобна стъпка би окуражила Москва. Кремъл нееднократно е заявявал, че ще продължи офанзивата си, ако Украйна не се съгласи доброволно да отстъпи територията.

През януари Русия е причинила най-сериозните прекъсвания на електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването в Украйна от началото на войната, като е извършила 4587 атаки с дронове и ракети с голям обсег, на фона на рязко понижение на зимните температури.

