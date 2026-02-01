Снимка: iStock
-
На прага на служебно правителство: Партиите с коментари преди консултациите при президента
-
Илияна Йотова обяви кога започва консултации с парламентарните групи
-
Кристиан Вигенин: БСП има нужда от радикална промяна и нов лидер
-
След 5 пъти "Да": Каква е процедурата по съставяне на служебен кабинет
-
„Синове на сатаната“: Проф. Вили Лилков за жертвите на комунистическия режим и терора в Съветска Русия
-
Емил Радев: Въпреки вътрешнополитическите турбуленции, България се възприема като стабилен и надежден партньор в ЕС
Стив Уиткоф заяви, че Съединените щати и Русия са провели конструктивна среща за Украйна
Съединените щати и Русия са имали "конструктивна среща за Украйна". Думите са на основния преговарящ от американска страна Стив Уиткоф. Той се срещна във Флорида с пратеника на Кремъл-Кирил Дмитриев. На срещата е бил и финансовият министър Скот Бесент.
Олеся Илашчук: Мечтата за мир в Украйна не е изчезнала – тя стана по-болезнена, но и по-устойчива
По програма днес трябваше да има тристранни преговори между Русия, Украйна и Съединените щати в Абу Даби. Украинският президент обаче каза, че те ще се проведат на 4 и 5 февруари. „Украйна е готова за съществени дискусии и ние сме заинтересовани да гарантираме, че резултатът ще ни доближи до реално и достойно прекратяване на войната“, добави той.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни