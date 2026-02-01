Съединените щати и Русия са имали "конструктивна среща за Украйна". Думите са на основния преговарящ от американска страна Стив Уиткоф. Той се срещна във Флорида с пратеника на Кремъл-Кирил Дмитриев. На срещата е бил и финансовият министър Скот Бесент.

По програма днес трябваше да има тристранни преговори между Русия, Украйна и Съединените щати в Абу Даби. Украинският президент обаче каза, че те ще се проведат на 4 и 5 февруари. „Украйна е готова за съществени дискусии и ние сме заинтересовани да гарантираме, че резултатът ще ни доближи до реално и достойно прекратяване на войната“, добави той.

