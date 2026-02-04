България и Кипър оглавяват негативната класация за най-висока смъртност от онкологични заболявания в Европейския съюз. Основният фактор за това остава късното диагностициране в етапи, в които възможностите за пълно излекуване са ограничени, въпреки че страната ни заема трето място по достъп до най-модерните терапии. Тези данни коментира в ефира на „Здравей, България” проф. Желязко Арабаджиев, началник на Клиниката по медицинска онкология в „Токуда“ и председател на Българското научно дружество по имуноонкология.

Според проф. Арабаджиев, докато в световен мащаб се наблюдава спад на смъртността, благодарение на новите технологии и ранната диагностика, у нас тенденцията все още не се обръща. „Основната причина за статистиката е пренебрегването на превенцията и липсата на масови скринингови програми, които да дадат реална картина за страната“, посочи експертът в Световния ден за борба с рака.

Битката срещу рак на гърдата: За превенцията и ранното откриване на заболяването

Въпреки проблемите с диагностиката, страната ни се нарежда на трето място в ЕС по ранен достъп до иновативни лекарства. Статистиката показва значително подобрение в сроковете - ако преди години периодът от одобрението на медикамент от Европейската агенция по лекарствата до достигането му до българския пациент е бил около 750 дни, сега той е съкратен до близо 400 дни. „Очакваме около 17 нови индикации и лекарствени продукта да станат достъпни за пациентите у нас от началото на тази година“, обяви проф. Арабаджиев. Той обаче обърна внимание на технически проблем, при който част от новозаплатените медикаменти все още не са включени във фармако-терапевтичното ръководство, което затруднява изписването им.

Онкологът подчерта, че превръщането на рака в контролирано хронично заболяване, подобно на диабета, е напълно реалистично очакване. Като пример той посочи резултати от имунотерапия при малигнен меланом, при които над половината от пациентите са живи 10 години след проследяването. „Това е огромен напредък и успех на лекарственото лечение“, категоричен бе той.

Проф. Арабаджиев изтъкна и решаващата роля на психологическата подкрепа за пациентите и техните близки. Той подчерта, че качеството на живот и менталното здраве са във фокуса на мисията за борба с рака към Европейската комисия, като идеалният модел включва мултидисциплинарни екипи с участието на клинични психолози.

Всяка година в България се диагностицират около 30 000 нови случая на основните онкологични заболявания. Това съобщи в ефира на NOVA NEWS д-р Николай Недев, началник на отделението по лъчелечение и радиохирургия в Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост, по повод Световния ден за борба с рака. По думите му, въпреки че у нас липсва съвършена официална статистика, усещането за увеличаване на случаите се дължи основно на застаряването на населението.

„Колкото по-дълго живее един човек, толкова по-голям е шансът да развие рак. Модерният човек живее значително по-дълго от своите предци, което неизбежно води до ръст на тези заболявания“, обясни д-р Недев. Той добави, че онкологичните заболявания при младите хора винаги е имало, но днес темата се обсъжда повече.

Според специалиста стадият, в който се открива заболяването, е от решаващо значение. „При повечето карциноми в първи стадий шансът за излекуване е между 85% и 90%. В момента, в който сме изправени пред пациент с метастазирал карцином, шансовете за пълно излекуване са почти нулеви“, предупреди д-р Недев.

Той призова хората да не игнорират симптомите: „Профилактиката и ранната диагностика са нещо чудесно, но в много случаи именно симптомите са тези, които закарват пациента при лекаря. Не ги пренебрегвайте“.

► Значението на скрининга и ваксините

Лекарят подчерта, че скринингът е национална програма с ясна цел. Той посочи като ключови изследванията за рак на гърдата, на маточната шийка, на дебелото черво и на белия дроб.

Специален акцент бе поставен върху ваксината срещу човешкия папиломен вирус, която вече е достъпна в България и за двата пола. „Тя има огромно значение не само за рака на маточната шийка, но и за ракови образувания на езика, сливиците и гърлото“, заключи д-р Николай Недев.

„Вече има държави по света, в които ракът на маточната шийка е изкоренен благодарение на ваксината, но за съжаление ваксинационното покритие в България е много ниско. България е антиваксърска държава и това носи своите последици – ние сме на челно място по заболеваемост и смъртност от рак на шийката на матката“, каза пред NOVA проф. д-р Иван Костов, директор на „Майчин дом“.

Данните на Националната здравноинформационна система показват, че с най-голяма честота у нас са туморите на млечната жлеза, дебелото черво, простатата и маточната шийка.

„Най-труден за откриване е ракът на яйчника, защото той се развива тихо и когато покаже симптоми, често е късно. Затова е добре всяка жена да ходи веднъж годишно на гинеколог, защото много често той се открива случайно. Това, което е важно да се знае – ако се открие киста на яйчника, задължително трябва да се пуснат онко туморни маркери“, каза проф. д-р Иван Костов.

През целия месец до 25 февруари болница „Майчин дом“ организира безплатни гинекологични прегледи.

Редактор: Мария Барабашка