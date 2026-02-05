Бившият заместник-министър на земеделието и горите Иван Христанов излезе с позиция по отношение на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ и дейността ѝ. Трима нейни членове бяха открити мъртви в непосредствена близост до бившата хижа „Петрохан“ с огнестрелни рани.

Христанов уточнява, че е отговарял за Изпълнителна агенция по горите, която е имала взаимодействие с организацията. „През 2022 г. на НАКЗТ беше съставен акт за нарушения, включително за спиране на туристи и заграждане на държавна собственост. В същия период екипите от инспектори на ИАГ изпитваха притеснения да извършват проверки поради слухове, че членове на организацията са въоръжени“, започва разказа си бившият депутат от ПП.

МВР проверява структурите си и сигналите, свързани с хижа „Петрохан“

По думите му в средата на 2022 г. представител на НАКЗТ е поискал форма на сътрудничество с Министерството на земеделието, която да легитимира организацията, но това искане било отказано по две причини.

„Първо, ИАГ не може да си партнира с организации, които вече са показали неуважение към закона и са санкционирани за нарушения. Второ, Агенцията е единственият орган с правомощия да координира и контролира защитата на българските гори. Тя може да работи с неправителствени организации само по дейности като опазване от вредители или научна дейност, но няма право да делегира функции по физическа охрана от бракониери“, допълва разказа си Христанов.

Той припомня, че всеки гражданин има правото да подава сигнали за нарушения. Христанов категорично отрича Бойко Борисов и Делян Пеевски, техни посредници или т.нар. „дървена мафия“ да са оказвали влияние върху решенията на Агенцията. „Напротив – през 2022 г. водехме ожесточена борба срещу незаконните практики в горите“, отбелязва той.

Един от издирваните след убийството в хижа „Петрохан“ спасил деца от пещерата „Духлата“ през 2010 г.

Бившият зам.-министър посочва, че след отказа за подписване на споразумение екипът му се сблъсква с агресивно поведение, което води до бързо прекратяване на разговорите.

„В района на „Петрохан“ не сме регистрирали инциденти с незаконен дърводобив и бракониерство в мащаб, който да го превърне в рискова или невралгична зона, изискваща повече от стандартното внимание. Дори бих казал, че проблеми там почти нямаше. За разлика от това, райони като Сливен, Кнежа, Силистра, Ихтиман, Борино и други бяха постоянни огнища на сблъсък с т.нар. "дървена мафия“, спомня си Христанов.

Според него сериозно притеснение буди фактът, че на въпросната организация са били прехвърлени 5 декара земя точно в деня на встъпването на новия кабинет – 13.12.2021 г. А допълнително озадачаващ е фактът, че никой в ИАГ няма спомен за това конкретно прехвърляне.

Поради гореизложеното Христанов счита обвиненията за чиновнически страх и бездействие за напълно безпочвени. Нещо повече – през периода 2021–2022 г. непрекъснато са били увеличавани проверките, освен това са създадени нови мобилни екипи, ротирали са инспектори, подобрили са контрола върху сечта и преработката и са спрели схеми чрез въвеждането на електронни търгове, твърди той.

Бившият депутат от ПП Иван Христанов учреди нова партия

По думите му версията за „наказателна акция на дървената мафия“ за убийството край хижа „Петрохан“ граничи с фантастиката. „Ако ставаше дума за такава структура, бихме видели побой, хаотична стрелба с ловни пушки и пълен безпорядък. Вместо това наблюдаваме добре планирана и прецизна операция. Това е почерк, типичен за наркотрафика, а не за дървосекачите. По този начин се обяснява и странният, нелогичен ред на появата на силите на реда на място“, предположи Христанов. Бившият зам.-министър поиска отстраняването на ръководителя на ДАНС и на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Редактор: Цветина Петкова