Ден преди началото на Зимните олимпийски игри олимпийският огън достигна финалната си дестинация - Милано. Огънят започна 60-ия ден от пътуването си в предградието Сесто сан Джовани, където хиляди хора се подредиха по маршрута, за да го видят.

Сред факлоносците беше астронавтът Лука Пармитано - първият италианец, командвал Международната космическа станция. Огънят трябва да посети олимпийските обекти в Милано, преди церемонията по откриването на Олимпийските игри в петък.

