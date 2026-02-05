-
-
-
-
-
-
В петък е церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри
Ден преди началото на Зимните олимпийски игри олимпийският огън достигна финалната си дестинация - Милано. Огънят започна 60-ия ден от пътуването си в предградието Сесто сан Джовани, където хиляди хора се подредиха по маршрута, за да го видят.
Сред факлоносците беше астронавтът Лука Пармитано - първият италианец, командвал Международната космическа станция. Огънят трябва да посети олимпийските обекти в Милано, преди церемонията по откриването на Олимпийските игри в петък.
Редактор: Цветина Петрова
