Олимпийският огън стигна до дъждовния Неапол в последната спирка от щафетата преди Коледа. Честта да носи факлата в тази част от обиколката се падна на бившия италиански футболист Фабио Канаваро.

Щафетата преди Зимните олимпийски игри в Кортина д'Ампецо и Милано тръгна на 6 декември от Рим, след като миналия месец огънят беше запален в Древна Олимпия.

Легендарният Джеки Чан е сред олимпийските факлоносци в Италия (ВИДЕО)

Обиколката е с дължина от около 12 000 км и ще премине през всички 110 италиански провинции и над 300 общини. След кратка пауза за Коледа, огънят ще пристигне в Кортина д'Ампецо в петък.

Редактор: Ина Григорова