Кметът на Москва: Свалени са най-малко 3 украински дрона, насочени към руската столица
Арестуваха активистката Грета Тунберг по време на протест в Лондон
Мащабен антиправителствен протест срещу корупцията в Албания (ВИДЕО+СНИМКИ)
Трима загинали, сред тях и 4-годишно дете, при нови руски удари в Украйна
Съдебната система на Румъния: След протестите - дискусии при президента и нови разследвания
Русия: Путин няма намерение да води война в Европа
Олимпийският огън стигна до дъждовния Неапол в последната спирка от щафетата преди Коледа. Честта да носи факлата в тази част от обиколката се падна на бившия италиански футболист Фабио Канаваро.
Щафетата преди Зимните олимпийски игри в Кортина д'Ампецо и Милано тръгна на 6 декември от Рим, след като миналия месец огънят беше запален в Древна Олимпия.
Легендарният Джеки Чан е сред олимпийските факлоносци в Италия (ВИДЕО)
Обиколката е с дължина от около 12 000 км и ще премине през всички 110 италиански провинции и над 300 общини. След кратка пауза за Коледа, огънят ще пристигне в Кортина д'Ампецо в петък.Редактор: Ина Григорова
