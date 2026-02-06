Днес е официалното откриване на 25-ите Зимни олимпийски игри. 20 състезатели в 6 вида спорт ще представят България в Милано/Кортина.

Церемонията по откриване е от 20:00 часа, а игрите ще продължат до 22 февруари.

Най-много състезатели имаме в биатлона - 4 при мъжете и 4 при жените. Сноубордистите са четирима, като с тях са свързани и най-големите ни надежди за медал. По трима българи ще стартират в алпийските ски и ски бягането, а в ски скока и фигурното пързаляне имаме по един представител.

Церемонията по откриването е тази вечер на четири локации. Основната е стадион "Джузепе Меаца" в Милано, където българският флаг ще носи фигуристката Александра Фейгин. А в Кортина знаменосец ще бъде биатлонистът Владимир Илиев, за когото това е пето участие на Олимпийски игри.

