В петък започват Зимните олимпийски игри, а очакванията са за едно от най-мащабните и емоционални издания в последните години. Последният олимпийски медал за България е отпреди 20 години, но според спортния журналист Никола Ибришимов има реални поводи за оптимизъм.

Игрите отново са в Европа след две азиатски издания – Пьонгчанг 2018 и Пекин 2022, белязани от пандемията и празните трибуни. „Този път очакваме пълни стадиони и спортисти в пика на формата си – съчетание между Милано, модерния свят и Доломитите, които са културно наследство на ЮНЕСКО“, подчерта Ибришимов в предаването „Пресечна точка”.

Българската делегация: 20 спортисти и надежди за медали

България ще бъде представена от 20 състезатели, като най-голямата група е в биатлона. Сериозни очаквания има и в сноуборда, според Ибришимов – с пълен състав от четирима, всеки от които е потенциален медалист. „Без да ги товарим с прекалени очаквания, ние сме длъжни да се надяваме именно там“, каза спортният коментатор.

Шансове се търсят още в алпийските ски и ски скока. Алберт Попов е сочен като една от големите надежди, особено предвид факта, че единствената му победа в Световната купа е именно в Италия. „Трасето в Бормио е заледено и тежко – може да пасне на неговия стил“, допълни Ибришимов.

Конкуренцията в зимните спортове остава безмилостна. „Има държави като Норвегия, Канада, САЩ и Германия, които доминират. Само 16 спорта са, а конкуренцията е брутална“, обясни Ибришимов.

За България обаче добрата новина е, че няма да има санкции – страната ни ще дефилира под националния си флаг, след като беше постигнат консенсус около ръководството на олимпийското движение.

„Надявам се на три медала, от които поне един златен“, заяви Никола Ибришимов. Според него два отличия в сноуборда са напълно възможен сценарий, а „тайната карта“ остава Алберт Попов. „Всичко се решава в стотни и хилядни. Абсолютно всичко може да стане“, обобщи той.

