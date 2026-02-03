За първи път в историята на Филипините жена ще представлява страната на Зимните олимпийски игри. 17-годишната Талула ще се бори за медал в дисциплините слалом и гигантски слалом.

През 1972 година Филипините за първи път вземат участие на Зимна олимпиада. Оттогава до сега шестима спортисти, всичките мъже, са представлявали страната. Днес обаче това е на път да се промени.

"Не мога да повярвам, че ще участвам. Все още не мога напълно да осъзная какво се случва", споделя Талула Прул, ски състезател.

Тя е първата жена, която ще представлява Филипините на Зимните Олимпийски игри. Освен това е и най-младият участник от страната. "Филипинският олимпийски комитет ми сподели за възможността да участвам в Олимпиадата. Така идеята се зароди в главата ми", разказва младата жена.



Талула започва да кара ски на 3 години. На 7-годишна възраст тя вече се състезава, а на седемнайсет - отива в Италия, за да участва в Олимпиада в дисциплините слалом и гигантски слалом. "Надявам се, че участието ми в Олимпиадата ще отвори изцяло нова врати в света на спорта за мен", надява се спортистката.

Макар да притежава двойно гражданство - американско и филипинско, тя решава да остане вярна на своите корени. Усилията, които полага, вече са успели да я отведат из целия свят - от дома ѝ в Юта до Швейцария и Чили. Най-голямата връзка с дома ѝ е била нейната баба, която е починала миналата година. "Тя наистина беше най-голямото ми вдъхновение - особено за ските и това да представлявам Филипините", споделя Талула.



Въпреки че Олимпиадата още не е започнала, тя вече получава огромна подкрепа от филипинците по целия свят.

