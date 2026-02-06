В петък в следобедните часове се очаква заоблачаване и слаби валежи от дъжд.

В събота и неделя времето ще бъде предимно облачно. Ще бъде сравнително топло.

В събота максималните температури ще са до 14-15 градуса. Очакват се слаби валежи от дъжд, предимно в планинските райони в Югозападна България и Стара планина. По високите части ще има сняг.

В неделя ще започне понижение на температурите. То ще бъде по-значително през другата седмица.

Прогнозата за времето направи синоптикът от НИХМ Мариана Попова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Редактор: Цветина Петрова