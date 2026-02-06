Във връзка с повишения брой сигнали и запитвания от страна на потребителите относно размера на фактурите за електроенергия през януари 2026 г., дружествата EVN Електроснабдяване и ЕНЕРГО-ПРО представиха своите анализи. И двете компании свързват ръста в сумите с реално измерено по-високо потребление в отчетния период и изразяват готовност за пълно съдействие при институционални проверки.

Анализът на EVN за битовите клиенти на регулиран пазар показва ясна зависимост между нивата на консумация и размера на фактурите.

От 128 до 209 евро: Има ли необосновано завишени сметки за ток през януари

► Позицията на EVN без редакторска намеса:

EVN Електроснабдяване приветства всички проверки, като изразява своята готовност за пълно съдействие на проверяващите институции, както винаги досега. За нас тези проверки са шанс да докажем пред нашите клиенти и българското общество коректността на издадените фактури и точността на измерванията на електромерите, като по този начин разсеем всякакви съмнения и спекулации за надписани сметки и манипулация на данните от електромерите и т.н.

Като допълнение прилагаме следния анализ на EVN Електроснабдяване на база данните на фактурите за месец януари 2026 г. за клиенти на регулиран пазар в Югоизточна България.

Анализът на компанията на данните за януарските фактури за потребена електроенергия при битовите клиенти в Югоизточна България, показва ясната връзка и зависимост между нивата на потребление на електроенергия и размера фактурите.



Средното потребление на електроенергия при всички битови клиенти в Югоизточна България за януари 2026 г. е 494 kWh. Сравнено с потреблението от 352 kWh за декември 2025 г. това е ръст от 40%, т.е. клиентите през януари 2026 г. са потребили средно 40% повече енергия от предходния месец. Логично това по-голямо потребление се отразява директно във фактурите за електроенергия.



Като резултат средната фактура за януари 2026 г. е на стойност 65,98 ЕUR (129,05 лв.), което езначително над средната стойност за декември 2025 г. - 47,23 EUR (92,39 лв).



При сравнение с година назад - януари 2025 г. е видно, че данните за януари 2026 г. не показват различна картина: те са характерни за зимния сезон, който включва коледни и новогодишни празници.



Запазва се тенденцията на високо потребление типично за зимен период - 494 kWh средно потребление за януари 2026 г. спрямо 489 kWh през януари 2025 г. При част от клиентите в януарските фактури е включен и периодът на коледните и новогодишните празници, който за някои клиенти беше в рамките на 14 поредни почивни дни. От значение е и актуалната цена на електроенергията в сила от 1 юли 2025 г. с Решение на КЕВР.

По-конкретно данните по нива на потребление за януари 2026 г. при различните групи клиенти са както следва:

· 43,4% от клиентите от клиентите са с потребление до 300 kWh. Те имат средна стойност на фактурата за електроенергия за януари 2026 г. от 16,28 ЕUR (31,84 лв.)

· 43,6% от клиентите има консумация между 301 и 1000 kWh. Те имат средна стойност на фактурата за електроенергия за януари 2026 г. 74,53 EUR. (145,77 лв)

· Останалите 13% от клиентите имат консумация над 1000 kWh. Тяхната средна стойност на фактурата за електроенергия за януари 2026 г. е 195,38 EUR. (382,13 лв).

Главният фактор за размера на фактурата е нивото на потребление. Това ниво се влияе от това в каква степен даден клиент използва електроенергия за отопление и подгряване на топла вода. Другият фактор е нивото на енергийна ефективност на сградите и електроуредите в домовете. Както пример в райони като Родопите и Стара Планина, в които традиционно се ползва друг тип отопление, потреблението и фактурите са по-ниски сравнено с градските райони, където най-честият начин за отопление е с електроуреди.



Важно е да уточним, че по време на коледните и новогодишни празнични и почивни дни сътрудниците на EVN България отчитаха показанията на електромерите по редовен месечен график, спазвайки правилата за измерване, поради което няма изкривяване или удължаване на сроковете за отчет.



Посочените данни са средноизчислени и не могат да се отнесат автоматично към конкретен случай, тъй като консумацията при всеки клиент е индивидуална. Във всички посочени данни не са включени клиентите, които имат нулево потребление на електроенергия.



Важно значение за консумацията на електроенергия имат различни индивидуални

фактори:

· режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство

· състояние на жилищната сграда/имот: външни стени, прозорци, врати, покрив, под и

т.н.

· налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата

· външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава

потреблението на енергия за отопление с около 10%

· вид и брой на използваните уреди и техният клас на енергийна ефективност

· поведението при ползване на електроуредите

· брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището и др.

ЕНЕРГО-ПРО също отчита, че увеличението на сметките се дължи изцяло на по-високото реално потребление.

Няма подаден нито един сигнал за завишени сметки за ток до КЕВР

► Позицията на ЕНЕРГО-ПРО без редакторска намеса:

Във връзка с повишения брой сигнали за по-високи сметки за електроенергия през януари, ЕНЕРГО-ПРО уточнява, че увеличението се дължи на по-високото реално потребление в отчетния период.

Средната януарска сметка на клиентите на компанията спрямо предходната е по-висока с 40%, което изцяло се дължи на измереното по-високо потребление на клиентите с 41%. Въпреки значителното увеличение на сметката спрямо предходната, януарската сметка е сравнима с тази за 2025 г. и спрямо нея е по-висока с 15,8%, което се дължи както на отчетеното и оповестено в средствата за масова информация, включително от Електроенергиен системен оператор, по-високо потребление по време на Коледните и Новогодишни празници през тази година, така и на двете изменения на цената на електрическата енергия с решения на КЕВР Ц-3 от 01.01.2025 г. с +8,55% и Ц-25 от 01.07.2025 г. с +2,53%.

През посочения период бяха отчетени значително по-ниски средни температури в сравнение с предходната година. За различните области, снабдявани от дружеството, измерените средни температури са били между 1,4 и 3,7 градуса по-ниски. Това доведе до по-интензивно използване на електрически уреди за отопление. Дори отоплителните електроуреди да са настроени да поддържат една и съща температура през целия зимен сезон, графиката на потреблението се покачва рязко с понижаване на външните температури. Това се дължи на факта, че голяма част от използваните уреди за електрическо отопление понижават своя коефициент на полезно действие (КПД) при температури от около –5°C и по-ниски, което налага използването на значително повече електроенергия за поддържане на същия топлинен комфорт. В случаите, в които увеличението на сметките е значително над средното, това се обуславя и от индивидуалния профил на потребление и енергийната ефективност на жилището.

Фактурите, издадени през януари, обхващат и периода на коледните и новогодишните празници, които тази година включваха по-голям брой почивни дни в сравнение с предходната. Това е довело до по-продължително пребиваване в домовете и съответно до по-високо потребление на електроенергия. В областите Варна и Добрич допълнително влияние оказаха обявените грипни епидемии и преминаването към онлайн обучение за учениците.

Данните на ЕНЕРГО-ПРО за началото на февруари показват тенденция за продължаващо повишено потребление. За първите пет дни на февруари 2026 г. количествата електроенергия, доставени в мрежата на ЕНЕРГО-ПРО, са с приблизително 23% по-високи в сравнение със същия период на 2025 г. Това е показателно, че независещите от компанията фактори като по-ниски температури, продължават да действат и извън отчетния период на януарските фактури и ще дадат отражение в следващите сметки на клиентите.

Компанията подчертава, че срокът на отчет за всяка сметка не надвишава законоустановения максимум от 31 дни. При съмнения относно коректността на отчетеното потребление клиентите имат възможност да подадат сигнал за проверка по установения ред.

Цените на електроенергията за битови клиенти се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и не са едностранно променяни от дружеството.