Новите изборни правила пряко ще се отразят на броя секции в няколко държави. В Турция – осем пъти, във Великобритания над пет пъти, а в Съединените щати ще има 30 секции по-малко спрямо последните избори. Българите, които от години участват в организацията на секциите прогнозират много повече желаещи да упражнят правото си на вот.

„В Лондон имаше километрични опашки. Хората чакаха по няколко часа. Работихме с удължено време и се стигна до полиция, защото хора не можаха да гласуват. Сега очаквам същото, даже по-зле, защото секциите не са 35, а са 20”. Спомня си Йоана Маджукова картината в Лондон от 2021 г.



На север от Лондон е Станислава Желева, която пресмята, че са нужни около 4-5 минути за гласуване на един човек заради документацията. Очаква новите правила да затворят секцията в нейния град: „В Лондон ще са повечето секции и за цяла Англия и Северна Ирландия остават около 12-13 секции. От нашия град ще се наложи да пътуваме около 2 часа и половина до по-голяма секция в Манчестър или Бирмингам, което ще е невъзможно за много хора”.



В Истанбул живее Февзие Акман: „По време на избори винаги има опашки, но за щастие не чакаме по няколко часа да гласуваме. Сега с това намаляване най-вероятно ще има чакане по опашките и дали ще успее всеки да гласува - ще видим”.

Румен Радев: Статуквото ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват

Тя споделя, че следи внимателно политическата обстановка у нас: „Аз мисля, че като български гражданин и говоря по-добре български от втория ми език. Не трябва да ми се отнема това право”.



На същото мнение е и Улви Ташкън от Измир, който учи и децата си на български език. Новите правила няма да го откажат да стигне до урната: „При нас това ще е някакво мъчение, имаме много изселници и са много разпръснати и с това ограничение най-много на 1-2 места ще се гласува. Няма да стигне времето да се гласува".



Отвъд океана интересът към предстоящите избори ще отбележи рекорд, смятат българите в САЩ. На този фон Желязко Латинов, който изминава пътят от Харманли до Питсбърг преди повече от десетилетие вече е спрял да гласува: „Не мисля, че мога да направя правилен избор за България и за себе си. Нямам голям поглед върху политическата обстановка в България и тук”.