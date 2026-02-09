Седмицата на виното и любовта започва с кратък епизод на зимата. С нахлуването на студен въздух от североизток, в понеделник ще се усили вятърът, особено в източните райони. В хода на деня ще има валежи от дъжд, които с понижението на температурите, привечер, през нощта и във вторник ще преминават в сняг. Освен в планините, снеговалеж се очаква и в ниската част на Западна, Централна и тук-там в Североизточна България. В отделни точки на страната валежът ще е временно интензивен с предпоставки за усложнен трафик.

В топлите часове в понеделник термометрите ще са между 4 и 9 градуса. Ще духа студен вятър със силни пориви край морето. Вторник и сряда сутринта термометрите ще падат до минус 3 – минус 4 в Северна България.

В средата на седмицата времето ще е спокойно – без валежи, с условия за мъгла в ранните часове, но и със слънчеви разкъсвания в хода на деня. Температури в сряда следобед – между 5 и 10 градуса, в четвъртък – от 8 до 13-14.



Втората половина на седмицата ще е динамична с развитието на средиземноморски циклони. Значителни валежи от дъжд се очакват в петък. Ранните прогнози допускат временно интензивни дъждове с гръмотевични бури, мощни пориви на вятъра и дори градушки в източната половина на страната. Повишава се рискът от наводнения и разливи по реките. Западна България пък попада в тиловата зона на циклоните с предпоставки дъждовете да преминават в сняг в часовете с по-ниски температури.



В събота, навръх Трифон Зарезан и Свети Валентин, облачността ще е с разкъсвания и сравнително оскъдни валежи. Преминаващи смущения ще носят валежи от дъжд и сняг в дните 15-16 февруари, след това и около 20 февруари.



Температурите ще се запазят с големи колебания. В дните преди Деня на виното и любовта, както и на самия празник, термометрите ще се движат в топлите часове до 14-15 градуса. Веднага след това ще има осезаемо, но кратко застудяване. След него, около 20 февруари, отново ще е доста по-топло от обичайното.