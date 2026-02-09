Пешеходец е загинал, след като е бил блъснат от камион при кръстовището на бул. „Шипченски проход“ и ул. „Иван Димитров“ до спирка на трамвай 20. Мъжът е загинал на място.

Движението на трамваите по "Шипченски проход" в района на бул. "Асен Йорданов" е спряно. Установяват се причините за инцидента, станал близо до трамвайна спирка. Шофьорът на камиона се издирва, но превозното средство е намерено.

Снимка: БГНЕС

Кола блъсна пешеходец на столичен булевард

Фаталният инцидент предизвика голямо задръстване.

Снимка: БГНЕС

Редактор: Цветина Петкова