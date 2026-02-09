Снимка, Видео: БГНЕС
Движението на трамваите по "Шипченски проход" е спряно
Пешеходец е загинал, след като е бил блъснат от камион при кръстовището на бул. „Шипченски проход“ и ул. „Иван Димитров“ до спирка на трамвай 20. Мъжът е загинал на място.
Движението на трамваите по "Шипченски проход" в района на бул. "Асен Йорданов" е спряно. Установяват се причините за инцидента, станал близо до трамвайна спирка. Шофьорът на камиона се издирва, но превозното средство е намерено.
Снимка: БГНЕС
Кола блъсна пешеходец на столичен булевард
Фаталният инцидент предизвика голямо задръстване.
Снимка: БГНЕСРедактор: Цветина Петкова
