"Предстоят ни най-трудно прогнозируемите избори. Те са кръстопът и от тях ще зависи накъде ще продължим - към стабилизация или към серия от предсрочни избори". Това каза в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS за предстоящите парламентарни избори политологът от социологическа агенция "Мяра" Светлин Тачев.

Той коментира, че политическите сили няма какво ново да предложат в тази предизборна кампания. "Това е един проблем, който дойде вследствие на политическата криза за последните пет години. Затова ми се струва, че отново черната кампания ще доминира, особено в контекста на това, че има нов политически играч", добави Тачев. По думите му за сега партиите по-скоро мълчат и изчакват да влязат в реална кампания.

"От всичко по много ще наблюдаваме. За съжаление, най-малко ще видим по отношение на темата с идеите", заяви политологът от "Тренд" Евелина Славкова. "Кампанията не е без значение, защото тук големият въпрос е колко от хората, които в последните години отказаха да отидат да гласуват, неуспявайки да видят партия и лидер, който да ги представлява, ще идат до урните", каза още Славкова.

Двамата коментираха и избора на Крум Зарков за председател на БСП. "Изборът на Зарков за председател на БСП по-скоро сочи за връщане към идейното в БСП, понеже то е изчезнало отдавна. Доверие в една политическа сила се гради бавно и се губи много лесно. На тези избори ще видим дали все пак доверието към тази партия се е запазило", заяви Светлин Тачев.

"Големият фундаментален проблем за БСП е невъзможността да успее да привлече нов електорат. Със сигурност ще трябва много тежка реформа, така че тя да бъде модерна партия, която не търси само начин как да се увеличат пенсиите на хората, а в крайна сметка цели благото на различни възрастови категории. Ще видим Крум Зарков как ще успее да направи тази промяна, която със сигурност няма да мине леко и ще среща своите противоречия вътре в партията", подчерта Славкова.

Двамата политолози коментираха задълбочаващото се недоверие в институциите, което се забелязва около случая "Петрохан". "За пореден път имаме пример, в който виждаме липсата на доверие в институциите. Вижда се с времето колко се задълбочава тази проблематика. Надявам се истината да излезе, обществото е категорично разделено по отношение на тази тема и се дължи много бърза, компетентна реакция за получаване на информация и доказателства какво всъщност се е случило", каза Славкова.

"Факт е, че в България доверието към институциите е изключително ниско. Проблемът е, че тази криза на демокрацията и засилващото се недоверие в институциите води до състояние на разпад на държавността. Това е много опасно, защото когато загубиш доверие не просто към институциите и към изборния процес, а изобщо в цялата система, обикновено се ражда нещо лошо", коментира Тачев.

