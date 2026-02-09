Убитите в хижата край прохода „Петрохан“ са били протектирани - дали от политически, или от криминални кръгове - това не е ясно. Такова предположение направи криминалистът Иван Савов в ефира на „Здравей, България“.

По думите му е странно ДАНС да присъства на местопрестъпление, тъй като тя е информационно-аналитична служба, която се занимава със справки и проверка на информация по данни. „Агенцията няма оперативни или разследващи функции. Въпросът е кой е стоял толкова години зад Калушев и дейността му. Важно е, защото изобщо не е ясно какво са правили 4 години в хижата. По информация от мои източници има подавани сигнали срещу убитите. Те са действали в симбиоза с престъпни кръгове и са оставяни да правят, каквото си искат, защото са помагали някому да извършват тъмни дейности. Това е моето предположение“, каза още той.

Савов поясни, че едно престъпление не се счита за разкрито, когато бъде установен извършителят, а когато се разкрие причината. „Колкото повече факти излизат, толкова по-объркано става. Очевидно е имало организация, базирана на духовен и езотеричен принцип, а в нея са участвали и деца. Нямаме отговор на въпросите защо толкова време властта и службите не са предприели нищо. Кой им е осигурил комфорта, в който са пребивавали и защо броени дни след създаването си са подписали рамково споразумение с министерство?“, попита той.

Криминалистът изясни каква е процедурата за получаване на разрешително за оръжие. „На желаещия да се сдобие с такова се прави проучване за криминално минало, представя бележка от психиатър, че не се води на отчет и ако е одобрен, му се издава разрешително за притежание на огнестрелно оръжие. Служба „Контрол над общоопасните средства“ е трябвало да контролира по адресна регистрация съхранението на оръжията в хижата. Но и незаконно оръжие не е много трудно да се намери“, посочи Савов. И допълни, че с откриването на вторите три трупа казусът тепърва започва, а не бива да се смята, че е решен - тъй като те са следствие, а не причина.

От своя страна адвокатът и бивш следовател Андрей Цветанов зададе нови въпроси на разследването. „Защо стражевите кучета са се намирали на втория етаж на хижата - дали някой не ги е прибрал, за да си осигури достъп? Защо те не са застреляни? Друго, което ми прави впечатление, е съобщението до майката на Калушев - че това, което ще излезе в медиите, не е вярно. Тази информация изобщо не е без значение. Би трябвало всяко убийство да се разследва еднакво. С неуважение се говори за пострадалите. Странно е и, че кемперът се е движил свободно из страната и камерите не са го засекли. Аутопсията може да установи кога са убити шестимата и колко време е минало между настъпването на смъртта им. Възможно е службите през годините да са действали съвместно с хората от хижата“, заяви той.

Според него е нормално разследващите да крият информация, която не бива да бъде разкрита. „Може би убитите са използвани за нещо и сега е трябвало да бъдат лишени от живот. Странно е, че убийствата са извършени на два пъти и на две различни места, ако извършителят е един. Ако е така, той можеше вече да е в чужбина, а не да е мъртъв. Това, че са намерени гилзи и оръжия в кемпера на Околчица не означава, че убиецът е сред откритите в него“, подчерта Цветанов.

Адвокатът предположи, че е възможно при проучвания в пещерите да са открити благородни метали, което да е мотив за убийство от страна на иманярската мафия.

В предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS криминалистът Ботьо Ботев и журналистът Стефан Миланов коментираха фактите и версиите около трагедията в района на „Петрохан”. Дискусията се фокусира върху спецификата на местопрестъплението, психологическите аспекти на извършеното и действията на разследващите органи.

„Този случай е един аналог не само в криминалистиката, но и в различни сфери на науката - медицина, психиатрия, психология”, заяви Ботьо Ботев, бивш директор на отдел „Убийства” в МВР. Той посочи, че първоначалните оценки за случая са преминали през „метаморфоза” поради специфични обстоятелства. „Имаше една аналогия по положението на труповете - ритуално”, обясни Ботев. По думите му палежът на хижата е бил своеобразен сигнал: „Те дават сигнал, че там е извършено престъпление”. Криминалистът подчерта, че поведението на извършителите е нестандартно и предполага хора с висока интелигентност и физическа подготовка.

Стефан Миланов, журналист от „Клуб Z”, обърна внимание на липсата на обществено доверие към официалната информация. „Обществото няма никаква вяра на институциите, на разследващите, на това, което им се казва”, посочи той. Миланов коментира и времето, необходимо за откриването на ключови следи: „Нашите служби за една седмица не можаха да намерят един кемпер. Това не е мотоциклет, който да скриеш в бус”. Според него версиите за намеса на чужди мафиотски структури или „дървена мафия” в момента изглеждат малко вероятни. „Остава някаква последователност от действия на хора, чиято мотивация ние все още не можем да разберем”, допълни журналистът.

Двамата гости се обединиха около мнението, че предстои още работа за изясняване на детайлите, като водеща роля ще имат експертизите на съдебните лекари, психиатрите и балистиците. Ботьо Ботев заключи, че „тепърва ще има да се изясняват много неща, свързани с житието и битието на тези хора”.

