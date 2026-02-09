Криминалисти продължават следствените действия в района във Врачанския Балкан, където беше открит кемпер с три тела. Превозното средство беше намерено в неделя от местен овчар. Загиналите са тримата издирвани по случая „Петрохан” - Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче.

Според полицията тримата са били убити вътре в кемпера, където е намерено и оръжие. МВР не изключва версията за двойно убийство и последвало самоубийство. Така в заплетения казус вече има шестима мъртви. Установено е, че всичките те са простреляни. Все още обаче от МВР не съобщават за водеща версия.

Какви са впечатленията на хора, срещали рейнджърите от хижа „Петрохан”

Проверка на полицията показва, че кемперът се е насочил директно към Врачанския Балкан, а не към черноморието, каквато информация се появи първоначално. Последната активност на Ивайло Калушев в социалните мрежи е публикация на стихотворението „Борба” от Христо Ботев, а превозното средство е намерено в близост до връх Околчица. Мястото е изключително труднопроходимо за леки автомобили и до него се стига само с високопроходима техника.

По неофициална информация двама от откритите са простреляни в областта на слепоочието, а третият - под брадичката. Разследващите проверяват дейността на организацията на Калушев, като се работи по версията за затворено общество с елементи на секта. Издирват се свидетели, свързани с групата.

