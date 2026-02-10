Снимка: Стопкадър
-
От ЦСКА коментираха, че съдействат напълно на разследващите
Прокуратурата повдигна обвинение срещу футболиста от ЦСКА Дейвид Пастор. Той беше задържан в нощта срещу понеделник, след като минал на червен светофар и се ударил в спряла кола. Дрегерът на място показал 2,32 промила алкохол в кръвта. Според очевидци мъжът е бил във видимо неадекватно състояние.
Задържаха футболист на ЦСКА, шофирал в нетрезво състояние
От ЦСКА излязоха с позиция, в която казват, че съдействат напълно на разследващите и няма да толерират нарушение на законите.
Пастор е бил спрян от полицията, след като е преминал на два червени светофара в Студентски град. На място са пристигнали граждани, които са заявили, че малко по-рано той е предизвикал пътнотранспортно произшествие с тях и е нанесъл материални щети по автомобила им.
Футболистът е дал положителна проба за алкохол, но към момента не е ясно дали му е взета проба за наркотици. Той не е бил сам в автомобила, с него е пътувала млада жена, най-вероятно негова приятелка. Установено е още, че Пастор има наложени глоби за превишена скорост.
Дейвид Пастор казал, че причината да употреби голямо количество алкохол е, че майка му е починала преди дни. Въпреки това от полицията коментират, че сядането зад волана в нетрезво състояние не трябва да се толерира.
С оглед на извършените нарушения, както и на опасността лицето да се укрие или да извърши ново престъпление, Софийската районна прокуратура е постановила задържането му за срок от 72 часа.
Предвиденото от закона наказание е лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба в размер между 1 000 и 5 000 лева. Автомобилът, който е управлявал, не е негова собственост. Стойността му надхвърля 30 хиляди евро, следователно съдът може да наложи и глоба с този размер.Редактор: Ралица Атанасова
