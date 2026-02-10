Снимка: Стопкадър
-
За първи път у нас: Раздвижват пациенти с помощта на виртуална реалност (СНИМКИ)
-
След края на грипната епидемия: Учениците в Пловдив се връщат в класните стаи
-
Д-р Николова: Може би ще има и още грип, ще дойде и COVID
-
След 18 години във Великобритания: Хирург се завърна в Бургас
-
Проф. Тодор Кантарджиев: Грипната епидемия отшумя
-
Край на грипната епидемия в Пловдив: Мерките няма да бъдат удължени
Според директора на център на АРМЕ епилептиците ежедневно се сблъскват със социални и медицински трудности
По повод Световния ден за борба с епилепсията от Асоциацията на родителите на деца и младежи с епилепсия поставят на дневен ред сериозните медицински и социални проблеми, с които се сблъскват пациентите в България ежедневно.
По думите на Мира Каленицова, която е директор на един от центровете към асоциацията, около 1% от населението в световен мащаб, включително и у нас, живее с епилепсия. Това означава стотици хиляди хора, за които заболяването е не само медицинско, но и социално предизвикателство.
Спасиха дете, предозирало за забавление с лекарство за епилепсия
В Европа са признати около 30 лекарства за лечение на епилепсия, докато в България те са наполовина по-малко. Част от медикаментите са трудно достъпни, а българските рецепти не се признават в други държави от ЕС.
Според експерта сериозно притеснение буди и фактът, че НЗОК не покрива определени средства за първа помощ, които могат да предотвратят фатални инциденти, включително синдрома на внезапна смърт при епилепсия.
"Наред с медицинските трудности, социалната стигма остава един от най-големите проблеми за хората с епилепсия", пояснява Каленицова. Липсата на информираност води до страх и погрешни реакции при пристъпи.
„Колкото повече се знае за епилепсията не само от засегнатите, но и от цялото общество, толкова по-лесно се живее с нея“, подчертава още тя.
Повече вижте в интервюто.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни