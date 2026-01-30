Лекари от УМБАЛ-Бургас спасиха дете, предозирало с лекарство за епилепсия. По закон медикаментът се продава само с рецепта, но в случая е купено свободно от аптека от група тийнейджъри, решили да го приемат, „за да се повеселят“. Знаели за действието му от коментари в социалните мрежи. „Веселбата“ завършва в шоковата зала на болницата, с промивка на стомаха и спешна реанимация.

След прием на пет хапчета от по 75 мг, едно от момчетата губи съзнание и припада на улицата. Прието е в лечебното заведение с опасност за живота, прави няколко гърча, налагат се интензивно лечение и наблюдение. След няколко дни детето е изписано.

„Това е поредният случай на предозиране точно с този медикамент, който не трябва да се продава без рецепта. Други деца дойдоха да видят приятеля си. Бяха разкаяни и разстроени. Когато дойде в съзнание, потърпевшият също се разплака и се извини на майка си. Всички плачеха – и деца, и родители“, разказа д-р Нурай Велиева, педиатър във Второ детско отделение на УМБАЛ-Бургас. Тя била дежурна в нощта, в която е прието детето.

За случая е информирана полицията. Започнало е разследване за това как опасният медикамент е бил закупен свободно, въпреки че по закон се отпуска единствено по лекарско предписание. По информация на децата, лекарството е купено от малка аптека в Бургас. То се използва при пациенти с епилепсия за потискане на пристъпите. Приемано от здрави хора обаче, има обратен ефект – възбужда мозъка и води до тежки гърчове.

През последните месеци тревожно зачестяват случаите на деца, приети в болницата след предозиране с опасни лекарства и опити за самоубийство, при които също са използвани медикаменти. Сред тях е и 13-годишно момиче, което си инжектира инсулина на леля си заради любовна мъка, след като родителите му забраняват връзка с по-възрастен мъж.

Лекарите от УМБАЛ-Бургас отправят апел към родителите да бъдат особено внимателни в крехката тийнейджърска възраст. Те съветват да се следи за промени в поведението – внезапна затвореност, смяна на настроенията, засилен интерес към опасни „предизвикателства“ в социалните мрежи, както и разговори между връстници, свързани с медикаменти, експерименти и търсене на силни усещания. Изключително важно е да се поддържа постоянен, спокоен и доверителен диалог, да се проявява интерес към средата на подрастващите, към онлайн съдържанието, което следят, и емоционалните им преживявания, особено при любовни разочарования, чувство за отхвърляне или натиск от страна на връстници.