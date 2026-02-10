Приложението за съобщения Telegram, което е важна платформа за публична и частна комуникация в Русия, е изправено пред нови ограничения и глоби за хостинг на съдържание, с което властите не са съгласни, предаде "Ройтерс".

Медията РБК съобщи, че регулаторният орган за комуникациите "Роскомнадзор" планира да ограничи достъпа до Telegram от вторник. Органът не отговори веднага на искането за коментар, отбелязва "Ройтерс".

Репортери на агенцията в Русия съобщиха, че приложението все още работи, но изглежда бавно при изтеглянето на видеоклипове. Telegram също не отговори веднага на искането за коментар.

Държавната информационна агенция РИА Новости съобщи, че Telegram е изправен пред глоби в размер до 64 милиона рубли (830 000 долара) за неспазване на изискване на руското законодателство за премахване на информация.

Приложението, създадено от руския предприемач Павел Дуров, се използва от различни организации и институции, включително от Кремъл, от съдилища и медии, от знаменитости и от опозицията в изгнание, за незабавно разпространение на информация до широка аудитория. През последните месеци обаче властите затегнаха ограниченията върху чуждестранните технологични платформи.

Миналата година правителството пусна на пазара подкрепяно от държавата конкурентно приложение на име MAX, което, според критиците, може да се използва за наблюдение – обвинения, които държавните медии отхвърлиха като неверни. Русия се опита да блокира Telegram през 2018 г., но не успя.

