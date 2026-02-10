Будистките организации у нас се разграничиха от случая „Петрохан” и от Ивайло Калушев. Изиграли ли са религиозните вярвания на загиналите някаква роля в историята и какво означават откритите будистки предмети?

И днес продължиха огледите на хижата. При тях, освен материали с религиозна насоченост, беше открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за „духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики”. Хората, запознати с будизма, отричат това да е част от източната религия, но признават, че на записите от стая в хижата се виждат олтари, а на тях - наредени танки. Какво символизират те?

Със специалиста по тибетска медицина и запозната с будизма Александра Алексиева гледаме видеото от една от стаите в хижа „Петрохан”. „Това, което успях аз да видя, са т.нар. „тибетски танки”, които са аналог на нашите икони. Не е нищо различно, тайно”, казва тя. Забелязва и изградени олтари в хижата. „Това е начин да представят техните божества и те да присъстват в домовете на хората, тъй като вярванията са както и на всички други религии - че те носят определена символика”, посочва Алексиева.

Изпълняването на духовни практики е характерно, но честотата им зависи от конкретния човек. „Никъде в тези практики няма дори зрънце, което да насочва към насилие. В нито един будистки текст, книга или каквото и да е няма да срещнете призиви към убийства, самоубийства, насилие под каквато и да е форма”, категоричен е специалистът по тибетска медицина.

След посещения на редица будистки манастири в Индия, Непал и Монголия д-р Костадин Георгиев, известен с псевдонима Коцето Калки, вижда будизма като една от най-хуманните религии. „Тя е основана именно на този принцип - отстраняване на страданието от света, вяра в кармата и това, че нашите действия имат определени последствия било в този живот или както се вярва - в следващите. Със сигурност влиза в противоречие с изнасяните досега хипотези. Никъде в будизма не се насърчава самоубийството”, обяснява и той.

Калки признава, че духовните практики на будизма може да са полезни при екстремни преживявания. „Човек не може да се занимава с гмуркане или с други екстремни спортове, където се изисква изключителен контрол на ума, без да използва практики от йога, без да е използвал будистки практики, които носят концентрация”, добавя известният изпълнител.

Будистките общества у нас не познават Ивайло Калушев и се разграничават от него. Сред тях е и „Диамантен път на будизма България”.