Голяма част от покрива на хижа „Петрохан” е деформиран от пожара. Това се вижда на кадри от високо, направени от екип на NOVA.

Пред един от входовете на хижата се виждат моторни шейни, както и високопроходим автомобил.

Полицейската блокада на 1,5 метра от хижата продължава осми ден.

На вчерашния брифинг на МВР и прокуратурата бяха показани видеокадри от двора на хижата . Според властите на тях се виждат последните часове на мъжете там.

Огледите на местопрестъплението продължават и днес. Освен материали с религиозна насоченост, е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за „духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики”, съобщават от прокуратурата.

От полицията дадоха яснота и за четирите джипа, за които се твърди, че са преминали по пътя в посока хижата. Според властите от камера ставало ясно, че в 13:50 ч. от хижата два джипа на сдружението са се насочили към отбивката на прохода Петрохан. Полицията казва, че продължава да работи по случая и търси свидетелката, която е видяла джиповете.

Междувременно излязоха резултатите и от аутопсиите на убитите в кемпера при Околчица. От тях, както и от разположението на телата вътре в превозното средство, се установява, че вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство. Открити са три гилзи и три проектила. Изстрелите са произведени с револвер „Колт“. В кемпера е намерен и един пистолет „Глок“. По данни на ГД „Национална полиция“-МВР оръжията са законно притежавани от Ивайло Калушев.

По това досъдебно производство са назначени множество експертизи, включително на открити в кемпера четири мобилни телефона и лаптоп.

Четири години в хижата без намеса на властта: Кой е пазил хората от „Петрохан“?

От предоставена на прокуратурата справка от органите на МВР се установява, че на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица.

На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. МВР е издало разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия.

На името на Николай Златков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.

Изготвянето на назначените експертизи в Националния институт по криминалистика продължава. Предстои назначаването на съдебно-психологична експертиза, която ще бъде изготвена от Института по психология на МВР, съобщават още от пресцентъра на прокуратурата.

За изясняване на цялостната дейност на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, нейната регистрация и взаимодействието ѝ с държавни органи, както и предвид твърдения за финансови дарения, предстои Окръжната прокуратура в София да отдели материали. Те ще бъдат изпратени по компетентност на Софийската градска прокуратура за проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица.