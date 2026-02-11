Случаят "Петрохан - Околцича" отекна и зад стените на Народното събрание. От парламентарните групи на ПП-ДБ и "Възраждане" поискаха изслушване на МВР и службите, както и предоставяне на всички документи и доклади от Държавната агенция Национална сигурност и прокуратурата. Такова искане дойде и от "Алианса за права и свободи" и "Величие".

Депутатите решиха да обединят в едно две изслушвания, предложени съответно от "Има такъв народ" и от "Възраждане", относно смъртните случаи. И двете политически сили предлагаха да бъде изслушан министърът на вътрешните работи Даниел Митов. От ИТН искаха да чуят и министъра на околната среда и водите Манол Генов.

Божидар Божанов от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) предложи в изслушването да се включат и представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), а председателят на НС Рая Назарян се ангажира да бъдат поканени.

Въпросите са свързани с това, кога е регистрирана Неправителствената организация на Ивайло Калушев, по време на чие управление – и дали е проверявана дейността ѝ през годините.

“Възраждане” иска изслушване на МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП по случаите "Петрохан" и "Околчица"

Рая Назарян съобщи, че е постъпило писмо от министър Митов, че няма да може да присъства на заседанията на Народното събрание от 11 до 13 февруари. "На негово място могат да бъдат изслушани зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, главен комисар Захари Васков – директор на ГД „Национална полиция“ и Ангел Папалезов – началник отдел „Криминална полиция“ в ГДНП", посочи тя.

Нападките между формациите започнаха още от самото начало на заседанието. Вече има и наказани.

"Под знамената на ПП-ДБ като магнит се привличат хора с всякакви девиации, хора, които вярват, че половете са не два, а десетки и организиращи паради", заяви Костадин Костадинов от "Възржадане". Лидерът на партията получи забележка от зам.-председателя на парламента Костадин Ангелов за използваните думи.

"Той трябва да бъде изгонен не от залата, а от планетата. Той е клеветник и изоплзва думи, недопустими на тази трибуна", каза Манол Пейков от ПП-ДБ.

Тошко Йорданов от ИТН коментира: "Това е отвратителна история със сериозни съмнения за протекция държавата тогава, в лицето на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов, министъра на образованието Николай Денков, вътрешния министър Бойко Рашков, правосъдния министър Надежда Йорданова. За няколко дни това НПО минава цялата административна проверка за отрицателно време, получава разрешение директно от министри и министерства, с посещение на представители на ПП-ДБ в тези райони и с любезното финансиране на представители на коалицията, като Васил Терзиев и Саша Безуханова."

А Радостин Василев от МЕЧ посочи: "За мен, за да има шест трупа - едното на дете, значи има нещо сбъркано в институциите на държавата. Знам, че моето 15-годишно дете няма да го пусна с някакви хора в някаква къща в гората. При такива даннни Терзиев трябва да си подаде оставката като кмет на София."