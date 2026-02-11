В сложния политически пъзел у нас темата за здравеопазването и парите в сектора често остават на заден план. Работата под условията на удължен бюджет и липсата на нова финансова рамка поставят лечебните заведения в деликатна ситуация. Темата коментира в предаването „Пресечна точка” проф. Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.

Екип на „Пирогов” е спасил живота на бременна жена с изключително рядко заболяване, за което в световната литература има описани едва няколко случая. „Колегите се справиха отлично. Това е повод да се замислим колко е важен интердисциплинарният подход и възможността на едно място да бъде оказана помощ от специалисти от различни области”, посочи проф. Габровски.

Елитът на световната неврохирургия обучава млади лекари в София

Проф. Габровски не скри притесненията си относно липсата на нов бюджет за здраве. „Парите са основен проблем. Няма как системата да функционира нормално без адекватно финансиране. Работата в рамката на миналогодишния бюджет при нарастващи цени буквално блокира системата. Тя пречи на всяка мисъл за развитие и за крачка напред”, обясни той. По думите му за някои болници, които нямат финансови резерви, ситуацията може да се окаже фатална. За момента „Пирогов” успява да запази стабилност, но бъдещото развитие остава под въпрос.

„Най-мобилното перо са заплатите и допълнителните стимули, но това е и най-опасното място за икономии. Не можем да пестим от лекарства, ток или отопление, затова трябва да се борим за нов бюджет”, категоричен бе медикът.

► Липсата на медицински сестри

Според проф. Габровски най-големият проблем на българското здравеопазване не са парите или неосигурените пациенти, а огромният дефицит на кадри. „В България има около 33 000 лекари. За нормалното функциониране на системата обаче са необходими два до три пъти повече сестри, отколкото имаме в момента. При нужни над 60 000, ние разполагаме с едва 22 000. Това е буквално катастрофа”, алармира той.

Той подчерта, че грижата за пациента преди и след операция се полага почти изцяло от сестрите и те са лицето на системата. Макар през последната година да се наблюдава ръст от 30% на кандидатите за тази професия заради обявяването ѝ за защитена, проф. Габровски остава скептичен дали това ще запълни огромната празнина в краткосрочен план.

В контекста на над половин милион българи, които не плащат здравни осигуровки, проф. Габровски поясни, че „Пирогов” никога не връща пациенти. „Ние помагаме на всеки, което е финансово бреме, но това е цената на спокойствието за обществото. Ние обслужваме най-тежките и заплетени случаи от цялата страна, често със социален аспект, и затова държавните болници заслужават по-голяма подкрепа”, заяви той.

► Политическият избор и бъдещето на сектора

Проф. Габровски коментира и номинацията на Андрей Гюров за служебен премиер. „Радвам се, че има избор, защото напрежението беше голямо. Важно е служебното правителство да осигури честни избори, но също така и министрите да не предприемат агресивни или нежелани действия, каквито сме виждали в миналото в сектора на здравеопазването”, сподели той.

Относно оставката на директора на Педиатрията д-р Благомир Здравков, Габровски го определи като отличен професионалист и администратор. Той изрази съжаление, че държавните болници често стават обект на конфликти, които са далеч от медицината. „Тъжно е, когато болниците се превръщат в поле на политически разпри, защото накрая потърпевши са пациентите”, заключи той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка