Временно е ограничено движението по пътя Плевен – Бяла в участъка между селата Масларево и Горна Студена заради катастрофа. Инцидентът е станал около 15:00 часа.

По първоначална информация са се ударили джип и бус. Пострадал е водачът на джипа. На мястото се извършва оглед, като причините за произшествието се изясняват. Движението в района е пренасочено по обходен маршрут през село Вързулица.

Микробус се вряза в кола и помете пътни знаци в Хасково (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

По-рано днес друг пътен инцидент затвори за движение третокласния път между селата Обединение и Градина. Там са се ударили два леки автомобила. Пострадал е водачът на единия автомобил, който е настанен за лечение във великотърновската болница. По първоначални данни състоянието му не е животозастрашаващо.