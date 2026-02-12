Козлодуй, Челопеч и София са първенци по заплати у нас. Това сочи изследването „265 истории за икономика” на Института за пазарна икономика. Проучването обхваща всичките 265 общини и отчита различни показатели.

По отношение на заплатите за поредна година едни и същи градове заемат първите три места, но този път с разменени места. „Поне от 10 години следим тези показатели и Челопеч винаги беше на първо място. Сега е Козлодуй. Това е община, в която 70% от хората работят в обществения сектор – в това число влиза и АЕЦ „Козлодуй”, обясни Петър Ганев, старши анализатор в ИПИ.

Така в града средната заплата за 2024 г. е била 1971 евро, в Челопеч, който е на второ място – 1860 евро, а в София – 1650 евро.

Наистина ли Северозападът вече не е най-бедният регион?

Изследването е направено по данни на НСИ и е на база отчетите на компаниите, а те последно са давали за 2024 година. „Можем да предположим, че най-вероятно вече е минала и 2000 евро средната заплата в тези общини”, коментира Ганев.

Заплатите са високи в добивната индустрия и енергетиката, сочи изследването на ИПИ.

При по-тежката индустрия, в периферията на големите градове, също заплащането е високо. Божурище около София например е в топ 10. Общините около Пловдив, където има концентрирана голяма индустрия, обикновено са между 10-о и 20-о място.

Високи заплати се взимат още в дигиталния и финансовия сектор в София.

Брезник е на 10 място в класацията. Петър Ганев обясни, че това е заради добива, но също така има и строително предприятие, което участва в някои от големите инфраструктурни проекти в България.

Публичният сектор изпреварва частния

„Винаги е било така. И последната година публичният сектор дръпна, а частният сектор продължава да догонва. Заплатите растат с над 10% годишно от пандемията досега”, обясни Ганев.

За да догоним средноевропейското ниво на заплати, трябва да се развиваме по-бързо от останалите, защото те не стоят на едно място, каза икономистът. „Имахме период, в който разликата беше четири пъти, сега е около - два. Догонваме ги”, каза Петър Ганев.

Редактор: Ина Григорова