Мъж е намушкал трима души в софийския квартал „Подуяне“, съобщиха от СДВР за NOVA.

Сигналът е подаден в 5:40 часа, от Спешна помощ са изпратили три линейки. По данни от разследването, 22-годишен мъж е починал, 15-годишна е с множество прободни рани, а 78-годишна жена е с порезни рани на корема и гърдите.

Момчето е откарано към „Пирогов“, а тя – към ИСУЛ. Задържан е 44-годишен мъж, който е заподозрян като извършител. Той е с порезна рана на ръката.