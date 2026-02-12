Снимка: iStock
-
Какво се знае за нападението с нож срещу деца в столичното метро
-
Кой е мъжът, подал първия сигнал за убитите до хижата край „Петрохан”
-
Проф. Петя Шопова: Трябва да разграничим разследването от въпроса за отговорността на институциите
-
Записите от „хижата на смъртта”: Киберексперт откри разминаване в метаданните на файловете
-
Полицай опита да пренесе кокаин за над 51 000 евро през „Капитан Андреево“
-
Откриха над 200 000 фалшиви евро при спецакция в Ловешко
-
18-годишен стреля в училище в Тайланд, има ранени (ВИДЕО)
Задържан е 44-годишен
Мъж е намушкал трима души в софийския квартал „Подуяне“, съобщиха от СДВР за NOVA.
Сигналът е подаден в 5:40 часа, от Спешна помощ са изпратили три линейки. По данни от разследването, 22-годишен мъж е починал, 15-годишна е с множество прободни рани, а 78-годишна жена е с порезни рани на корема и гърдите.
Намушкаха млад мъж на плаж в "Слънчев бряг"
Момчето е откарано към „Пирогов“, а тя – към ИСУЛ. Задържан е 44-годишен мъж, който е заподозрян като извършител. Той е с порезна рана на ръката.
Последвайте ни