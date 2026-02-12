Спекулациите по случая „Петрохан и Околчица” не носят нищо, усложняват, задълбочават и водят към грешни посоки. Това заяви в ефира на "Твоят ден" криминалният психолог проф. Калин Гайдаров.

„Какво естествено има в това 10 дни след ужасно престъпление ние да се занимаваме със спекулации през различни източници и обществото да се чуди може ли да се намери обща гледна точка. Различните позиции на различните институции не ни дават яснота. Продължават да се тиражират сигурно десет версии – секта, паравоенна структура, педофили, разширено меланхолно самоубийство. Това дава ли ни нещо като общество, успокоява ли ни, насочва ли ни към правилната позиция, която е свързана с това обществото да намери истината”, запита той.

Проф. Гайдаров коментира записите от хижа Петрохан , които разследващите показаха пред обществеността. По думите му, за да бъде изготвен един профил трябва да са налични абсолютно всички към момента информации. „Ние виждаме фокус върху една етажерка, а колко други етажерки е имало там, колко други стаи е имало там? Ние не ги виждаме. Какъв профил мога да изготвя на базата на 20-секунден запис”, заяви криминалният психолог.

„Хората на записа пред хижата изглеждат спокойни, кучето даже е дружелюбно настроено, то усеща, че тези хора нямат никакви лоши намерения. Мога откъслечно да ви дам информация на базата на откъслечната част от света, която ни показва този запис, но не мога да кажа, че това са хората”, коментира още той.

„Всеки път, след всяко тежко престъпление казваме, че трябва да се помисли какво правим оттук нататък и нищо не следва. Трябва от всеки един такъв криминален казус да се изведат поуки за бъдещото поведение на институциите, но такива не се извеждат”, допълни той.

