Десетки световни лидери и повече от 140 министри на външните работи и на отбраната се събират днес в Мюнхен за 62-рата Международна конференция по сигурността. Сред темите на дискусиите са европейската сигурност и отбрана, бъдещето на трансатлантическите отношения и регионалните конфликти.

Форумът ще бъде открит от германския канцлер Фридрих Мерц. Потвърдено е и участието на украинския президент Володимир Зеленски, тъй като Украйна остава основна тема в програмата.

„Както всяка година, провеждаме мащабна операция на мюнхенската полиция. При нас гостуват много високопоставени държавни и правителствени ръководители, но също така и много военни и политически фигури. Провеждат се и много срещи, особено в събота. Започнахме да ги планираме в края на миналата година и сме добре подготвени. Разполагаме с до 5000 полицейски служители, имаме подкрепа и от други германски провинции и федералната полиция. Има и подкрепа от Австрия, Швейцария, Франция и Холандия”, посочи зам.- директорът на полицията в Мюнхен Кристиан Хубер.

На миналогодишното издание речта на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс предизвика безпрецедентна конфронтация, която разклати познатия досега международен ред. Тази година обаче Ванс няма да присъства на конференцията, въпреки информацията, че е получил покана.

Американската делегация ще бъде водена от държавния секретар Марко Рубио. При отпътуването си той заяви, че Европа е близък партньор, но международната ситуация вече се намира в съвсем различна геополитическа ера. В състава на делегацията от САЩ влиза и една четвърт от членовете на Сената. Сред официалните гости ще бъде и външният министър на Китай.

Конференцията се провежда в момент, в който Европа полага усилия за сключване на нови партньорства и сделки с Индия и страни от Южна Америка.

От българска страна във форума ще участват премиерът в оставка Росен Желязков, президентът Илияна Йотова, министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.