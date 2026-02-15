Над 200 души излязоха на протест в центъра на Червен бряг. Причината – искане за справедливост, след като миналата седмица и Апелативният съд във Велико Търново потвърди паричната гаранция от 8000 евро за шофьора, обвинен за катастрофата, при която загина бившия кмет на града.

Сред присъстващите пред общината имаше приятели и близки на загиналия д-р Цветан Костадинов, както и потърпевши от пътнотранспортни произшествия. Бившият кмет загина при челен удар между тир и лека кола край Телиш на 28 януари, недалеч от мястото, където живота си загуби и 12-годишната Сияна.