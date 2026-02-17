Всеки ден от 2025 година е бил поне с 1 градус по Целзий по-топъл спрямо прединдустриалната ера. Това показват анализите на Европейската обсерватория за климата “Коперник”. Повече от една трета от дните през изминалата година са отбелязали средна глобална температура с 1,5 градуса над приетите за база нива в периода 1850-1900 г.

Снимка: COPERNICUS ECMWF

2025 г. се нарежда на трето място в класацията на най-топлите години в историята на климатичните изследвания, припомнят от “Коперник”. Първите две места са за 2024 г. и 2023 г.

Учени предупреждават: Ускореното глобално затопляне може да доведе до „постоянна гореща вълна“ на Земята

Климатолозите не спират да алармират, че светът се движи по опасния ръб на тенденцията глобалното затопляне да прескочи границата от 1,5 градуса над прединдустриалните нива. Това ще доведе до необратими последици за човечеството.