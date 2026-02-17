Три автобуса и влекач изгоряха при пожар на неохраняем служебен паркинг през нощта в Костинброд, съобщават от Областната дирекция на МВР – София. При пожара частично са изгорели бус и автомобил.

Сигнал в полицията е подаден около 2:20 часа, предаде кореспондентът на БТА в Самоков Иван Ласкин. По случая е образувано досъдебно производство. Прокуратурата е уведомена за случая.

През ноември миналата година изгоряха автобуси и леки автомобили в Костинброд. На извънредно заседание тогава Общинският съвет реши да бъдат отпуснати 400 000 лева за закупуване на нови автобуси.

