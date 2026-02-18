Страшно много очаквания се натрупаха върху предстоящия слжебен кабинет - да реши много наболели въпроси, трупани с години. Това обаче няма как да се случи. Основната задача са честни избори. Фокусът е върху фигурата на вътрешния министър. Имената, за които се твърди, че ще са част от кабинета на Гюров, са с профил ПП-ДБ. Това е логично за заявката за коалиция с Румен Радев. Това каза журналистът от OFFNews Ружа Райчева в студиото на "Здравей, България".

Според нея Делян Пеевски гадае кои са хората около Румен Радев и събира компромати, за да ги "удари". Борисов пък изчаквал развитието на нещата със служебния кабинет.

Политологът проф. Росен Стоянов смята, че хипотезите с имена на министри, изтекли в медиите, говорят за кабинет "тюрлюгювеч". "Вътре има толкова невъзможни имена да битуват заедно и да взимат държавнически решения, много противоположни хора. Например, стари седесари и нови прогресисти от неолибералното ляво, част от тях са от ПП-ДБ, както и бивши гербаджии. Йотова ще критикува, но и ще проследи внимателно състава на правителство. Ако все пак има разбирателство за коалиция между Радев и ПП, съмнявам се, че ДБ ще участва", коментира той.

По думите му ако служебният министър на вътрешните работи реши да сменя областните полицейски шефове, това ще предизвика реакция в парламента. "Може би ще има динамично ситуационно мнозинство, което няма да остави ситуацията безнаказана, ще има последствия. НС ще осъществи надзор над дейността на правителството", добави Стоянов. Той изрази скептицизъм, че Румен Радев ще задържи устойчива подкрепа, а по-скоро сега се радва на висок рейтинг заради институцията, която е представлявал.

От своя страна политологът Милен Любенов каза, че е твърде рано да се говори за бъдещи коалиции. "Служебното правителство трябва просто да преведе страната през изборите и да успокои гражданите. Хора с административен и политически опит ще влязат в служебния кабинет. Някои от споменатите имена не ме изненадват. Новият министър на вътрешните работи трябва да смени директорите на ОД на МВР в страната", заяви Любенов.

Той припомни, че парламентът няма да има инструментите да влияе на служебните министри. "Резултатът на Румен Радев на изборите зависи от лицата, които ще постави до себе си, но според проучванията има много висок стартов резултат. За сравнение, НДСВ са тръгнали от 35% месец преди кампанията, след това са достигнали до 42 на сто", припомни политологът.

В предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS социологът Яница Петкова, политологът Даниел Стефанов и Цветелина Пенева от Обществения съвет към ЦИК обсъдиха текущата електорална картина и значението на ветото на президента върху промените в Изборния кодекс.

► Откъде идват гласовете за проекта на Радев?

Според Яница Петкова основният донор на гласове за формация на Румен Радев би била БСП. „Това са по-скоро леви хора, разочаровани от тази политическа партия, особено предвид кризата, която тя преживя през последните години”, посочи тя. Петкова допълни, че проектът черпи подкрепа и от „Възраждане”, както и от хора, които гласуват „антисистемно и протестно”. Тя отбеляза, че при очаквана избирателна активност от 51,5%, новата формация би могла да разчита и на мобилизация сред досега негласуващите.

Данните на „Мяра” за останалите основни сили показват: ГЕРБ-СДС - 18,9%, ПП-ДБ - 12,7%, ДПС-НН - 10,7% и „Възраждане” - 6,8%.

Цветелина Пенева изрази категорична подкрепа за ветото на президента върху промените в Изборния кодекс, които предвиждат ограничаване на секциите извън Европейския съюз до 20. „Това отнемане на права не е добро. Ние, като Обществен съвет, приехме такава позиция и напълно подкрепяме това вето да остане”, заяви тя. Пенева подчерта, че българските граждани не трябва да бъдат делени според това къде живеят и че процедурите трябва да се улесняват, а не да се утежняват.

Политологът Даниел Стефанов изчисли, че при новите ограничения вотът в чужбина би намалял с около 30 000 - 40 000 гласа. Той алармира, че лимитът от 20 секции в страни като Турция и Великобритания ще доведе до огромни опашки и струпвания, което пречи на качеството на изборния ден.

► Избирателната активност

В студиото бе подчертано, че по-високата активност вдига прага за влизане в парламента. Даниел Стефанов отбеляза, че за партии на границата, като МЕЧ (3,9%) и БСП (3,7%), ще са необходими десетки хиляди гласове повече.

Цветелина Пенева коментира и големия брой партии в настоящия парламент, като посочи, че 9 формации създават административни затруднения. „Количеството не означава качество. Важно е членовете на комисиите да бъдат качествено обучени”, заяви тя.

Експертите заключиха, че около 20% от избирателите решават за кого да гласуват в самия изборен ден, което прави кампанията и крайните резултати трудно предвидими на този етап.

Редактор: Цветина Петкова