Абсолютно възможно е европейското въздушно пространство да се пази от наши дронове. Това заяви в студиото на „Здравей, България” Свилен Рангелов, съосновател и главен изпълнителен директор на „Дронамикс”.

„Основахме компанията преди 11 години с идеята да разработим най-добрия товарен самолет, правен някога. Първоначално го виждахме като летяща баничарка“, обясни Рангелов.

По думите му параметрите на дрона позволяват да пренася не само куриерски пратки, но и специализирано оборудване за отбрана и наблюдение.

„В определени модификации самолетът може да носи радари, с които да се засичат вражески шахеди. Така може да бъдем тази стена от дронове, от която Европейският съюз има огромна нужда“, подчерта той.

Българската компания „Дронамикс“ влиза в европейския отбранителен проект за „стена от дронове“

Производството на дроновете се извършва изцяло в България. „Произвеждаме ги в София. Започнахме от абсолютна нула. До момента сме инвестирали над 60 милиона евро – не само български средства, но и от суверенни фондове на Европейския съюз и Обединените арабски емирства. Произвели сме четири бройки“, посочи Рангелов.

Капацитетът на компанията в момента е един дрон месечно, но амбициите са значително по-големи. „Планът е да стигнем до един дрон седмично, а след това – до един на ден. Целта ни е производство от около 360 дрона годишно“, заяви той.

„Радарната версия, която разработваме заедно с партньорите ни, ще бъде между 10 и 20 пъти по-евтина от един AWACS самолет. Вместо един огромен самолет за стотици милиони, ние предлагаме група от дронове, без риск за човешкия живот“, обясни изпълнителният директор на „Дронамикс“.

И поясни, че дронът може да остане във въздуха до 27 часа, като обхватът му достига над 3000 километра в зависимост от натоварването. „Използва обикновен бензин и харчи изключително малко – около 6–7 литра на 100 км, по-малко от повечето автомобили“, посочи той.

Редактор: Габриела Павлова