Европа ускорява плановете си за изграждане на отбранителна „стена от дронове“ по източния фланг, а българската компания „Дронамикс“ се оказва сред ключовите участници в бъдещата система за наблюдение и сигурност. Това стана ясно от участието на Свилен Рангелов, съосновател на компанията, в предаването „На фокус“.

Рангелов обясни, че интересът на европейските институции е дошъл към тях, а не обратното, въпреки че „Дронамикс“ от години има заявки за стотици товарни дронове. „Те ни потърсиха. Няма как да не го правим с доза патриотизъм, правейки го в държава от източния фланг. За нас е чест да можем да помогнем“, заяви той.

По думите му Европа дълго е разчитала на големи безпилотни машини, произвеждани извън нейна територия — предимно в САЩ, Израел, Турция и Китай. „Реално ние сме единствената европейска компания, която е създала толкова големи дронове, летяла е с тях и ги произвежда в бройки“, каза Рангелов.

Свилен Рангелов обясни, че концепцията „стена от дронове“ всъщност включва два различни типа защита:

⇒ Вътрешна стена — за охрана на критична инфраструктура като летища и енергийни обекти, при която заплахата идва от близки разстояния.

⇒ Външна стена — въздушен патрул от големи, дълго летящи дронове, които да наблюдават огромни територии, включително по източната граница на ЕС и НАТО.

„Нашият дрон има размах на крилата 16 метра, може да пренася 350 килограма и да стои във въздуха 27 часа. Това му позволява да измине целия източен фланг в един полет“, поясни той.

Освен това безпилотниците могат да бъдат оборудвани с радари и електрооптични системи, които дават „пет пъти по-голяма видимост от наземните радари, които са ограничени от терена“.

На въпрос за мащаба на проекта Рангелов заяви, че конкретни числа не могат да бъдат разгласявани, но потвърди, че става дума за „десетки“ апарати, като точният брой зависи от оперативната концепция на НАТО и държавите членки.

Ролята на България в европейската "стена срещу дронове"

Компанията към момента е произвела четири машини, но разполага с план за завод с капацитет 300 дрона годишно, разработен за нуждите на товарните полети. „Капацитет изграждаме така или иначе. Ще можем да отговорим на нуждите“, подчерта той.

На въпрос дали българското правителство вече работи с „Дронамикс“, Рангелов беше предпазлив заради характера на информацията. „Работим активно с различни звена. Срещаме само позитивно отношение от всички ешелони на държавата“, заяви той, но отказа да разкрие подробности.

Рангелов подчерта, че компанията вече работи с две други натовски държави по подобни проекти. „Европа е едно цяло, а източният фланг е голям. Ние не гледаме само България, а цялата система за сигурност“, каза той.

Освен военно приложение, дроновете на компанията навлизат и в областта на кризисното управление. „Подготвяме се за новия сезон. Първо — да видим пожара в момента, в който се случва. Второ — да оборудваме дрона за гасене“, поясни Рангелов.

Товарният отсек на машината може да бъде модифициран така, че да пуска вода или специализирани противопожарни вещества. „Бихме желали да оперираме в цялата страна — и не само в България. Имаме проекти в Португалия и Испания“, допълни той.

Той посочи, че компанията произвежда 100% от своя продукт в Европа и работи с екип от 22 националности, като е избрала България за основна база. „Можехме да го правим в която и да е друга държава, но избрахме България. И продължаваме да растем тук“, подчерта Рангелов.

