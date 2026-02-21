Той е бил дом и убежище на монаси-исихасти в Средновековието

След поредния снеговалеж в средата на февруари Лудогорието е застинало в обятията на зимата. Събуждаме се на брега на язовир "Бели Лом". Плодородните полета ослепително блестят под първите слънчеви лъчи. В суровата зимна картина край язовира кипи обичайната сутрешна суета на немите лебеди.

Целият Североизток е побелял. Летим над величественото Шуменско плато, където снежната пелена е покрила следите на хилядолетна история. След мразовитата сутрин на язовир „Бели Лом”, връщаме се край Шумен, Шуменското плато и конкретно село Хан Крум. Оттук тръгва пътеката към едноименния скален манастир.

От последните къщи на селото поемаме през овощните градини към дебрите на Калугеровия боаз - живописна теснина в сърцето на платото, приютила Ханкрумовския скален манастир. В по-голямата си част пътеката е равна и широка. Едва в подножието на възвишението пътят става по-стръмен. От селото до Калугеровата пещера, основна част от Ханкрумския скален манастир, разстоянието е около 3 километра. След час ходене се озоваваме под внушителния скален венец, в който са издълбани монашеските помещения. Стълбата е изсечена в самата варовикова скала. Малко е плашещо в началото, но с повече внимание човек все пак може да се изкачи. Изкачването е епично. Здравото метално въже дава сигурност по стъпалата, но въпреки това, хората, които имат проблем с височините, по-добре да не предизвикват страховете си. Веднъж стъпили горе, влизаме в тясно предверие, водещо към трите изкопани във варовика помещения на монашеската обител. Прозорците гледат на Юг и предлагат ослепително естествено светление. Още по-ослепителна пък е гледката, която се разкрива от всяка дупка надолу към подножието на платото.
Влизаме в едно от помещенията, което е сравнително по-голямо. Очевидно се е ползвало като църква тук в скалата, заради издълбания олтар.

Както останалите скални манастири по платото, така и Ханкрумовският, е бил дом и убежище на монаси-исихасти в Средновековието. С постоянна молитва и лишения от всякакви човешки страсти, отшелниците са търсили най-висшата степен на отдаденост към Бога. В тези скални ниши са живели в тишина и покой, които само природата може да осигури.

В далечния североизток скалите на Шуменското плато пазят най-съкровените тайни на нашата история. А из тучните полета на север човек може да открие още безброй живописни кътчета, събрали цялата зимна прелест на Лудогорието.

Повече гледайте във видеото.

