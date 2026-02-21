В ефира на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS Иван Кръстев – бивш заместник-социален министър и водач на листата на "БСП-Обединена левица" в Стара Загора – коментира вътрешнопартийните процеси, предстоящите избори и актуалната политическа обстановка.

Преди две седмици социалистите избраха Крум Зарков за председател на партията, а днес Националният съвет утвърди новото ръководство и водачите на листи за предстоящия вот.

Кръстев поздрави новия лидер за постигнатия баланс в Изпълнителното бюро. По думите му в него са представени различните идейни течения, поколения и региони в партията. „Имаме поколенчески и регионален баланс. Това ръководство отразява всички възрастови групи и вътрешнопартийни направления“, подчерта той.

Националният съвет на БСП избра част от водачите на листи за предстоящите избори

Иван Кръстев коментира и прогнозите на част от десните анализатори, че БСП може да не влезе в следващото Народно събрание. Според него подобен сценарий би означавал „политическа безалтернативност“. „Ако БСП не влезе в парламента, българските граждани ще бъдат изправени пред модел – дясно, по-дясно и най-дясно. БСП винаги е била алтернатива на този модел“, заяви той. Кръстев подчерта, че партията традиционно защитава уязвимите групи и хората на труда.

Той припомни, че БСП е влязла в управлението в коалиция с ГЕРБ и "Има такъв народ" с цел да осигури балансирано развитие в рамките на ясен програмен период. По думите му редица приоритети на социалистите са били заложени в управленската програма и немалка част от тях са изпълнени. „Смятам, че не допуснахме грешки и скандали от гледна точка на участието ни в тази коалиция“, добави Кръстев.

По отношение на служебното правителство Кръстев отбеляза, че е рано да му бъде давана цялостна оценка, но според него кабинетът изглежда политически небалансиран. Той посочи, че в него има фигури с ясно изразени десни позиции, сред които Стоил Цицелков и Андрей Янкулов. Според Кръстев оставката на Цицелков е била необходима с оглед запазването на престижа и интегритета на правителството.

Андрей Янкулов свиква ВСС за определяне на временно и.ф. главен прокурор

Относно позицията на Янкулов за отстраняване на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Кръстев заяви, че към съдебната система има високи и напълно оправдани обществени очаквания. „Няма как да раздаваш правосъдие и да има съмнения по твоята легитимност. Позицията на Янкулов е правилна и има нашата подкрепа“, подчерта той.

В коментар за намеренията на вътрешния министър Емил Дечев да поиска оставки в системата на МВР, Кръстев заяви, че подобни действия трябва да бъдат внимателно обмислени. „Не може да се извършват безпринципни смени, ако ръководствата по места са работили законосъобразно и в помощ на гражданите“, каза той.

Целия разговор гледайте във видеото.