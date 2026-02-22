Срещаме ви с хората, които се впуснаха в едно истински екстремно преживяване на Витоша. Сред сняг, височина и силни емоции те предизвикаха себе си и доказаха, че границите могат да бъдат преодолени.

Ще ви запознаем отблизо и с рейл дисциплината в сноуборда - зрелищна надпревара, при която състезателите изпълняват сложни трикове върху специални метални съоръжения, съчетавайки техника, баланс и смелост.

Явор Спиридонов – човекът зад ски комплекс „Осогово“

Какво е усещането да се спуснеш с висока скорост и да разчиташ само на уменията си? Как се подготвят участниците и каква е тръпката преди старта?

