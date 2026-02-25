Снимка: iStock
Предложение: На ясла и детска градина в София - по нови правила
Законопроектът включва въвеждането на нов учебен предмет - „Добродетели и религия“
Комисията по образование провежда заседние днес. На него депутатите ще обсъждат за второ гласуване измененията в Закона за предучилищното и училищното образование.
Законопроектът на Министерски съвет, който беше одобрен на първо четене през октомври, включва въвеждането на нов учебен предмет - „Добродетели и религия“.
На първо четене: Парламентът прие въвеждането на новия учебен предмет „Добродетели и религия“
В него е заложена и езикова подкрепа за деца, които не владеят в достатъчна степен български език, ежегодна, а не на четири години атестация на учителите и нова професионална квалификация „ранно учене и грижа“, която да обхваща периода от 0 до 7 години.Редактор: Станимира Шикова
