Комисията по образование провежда заседние днес. На него депутатите ще обсъждат за второ гласуване измененията в Закона за предучилищното и училищното образование.

Законопроектът на Министерски съвет, който беше одобрен на първо четене през октомври, включва въвеждането на нов учебен предмет - „Добродетели и религия“.

На първо четене: Парламентът прие въвеждането на новия учебен предмет „Добродетели и религия“

В него е заложена и езикова подкрепа за деца, които не владеят в достатъчна степен български език, ежегодна, а не на четири години атестация на учителите и нова професионална квалификация „ранно учене и грижа“, която да обхваща периода от 0 до 7 години.

Редактор: Станимира Шикова