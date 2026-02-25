Народните представители изслушаха в пленарната зала служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и ръководството на ГДНП във връзка с оказван натиск по случая „Петрохан“.

Депутатите приеха да бъдат изслушани и директорът на Национална полиция Захари Васков, главният секретар на МВР Мирослав Рашков, заместник-директорът на ГДНП Иван Маджаров, началникът на отдел „Разследване“ в ГДНП Миглена Радева, заместник-началника на Разследването Невелин Колев, началника на отдел „Криминална полиция“ Ангел Папалезов.

Предложението дойде от депутатите от ИТН Тошко Йорданов, Павела Митова и Петя Димитрова и беше прието с 215 гласа "за" от всички парламентарни групи.

Три сигнала за оказан натиск от служебния вътрешен министър са постъпили в СГП

От парламентарната трибуна служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев отрече намеса в работата на разследващите по случая „Петрохан“.

„Има уплашени хора, които ме атакуват - не искат да науча истината по случая. Проведох разговорите с екипите, които разследват. Уверих, че няма да има уволнения, нито премествания. Няма да се меся в работата им. Не аз, а други, още преди да бъде разкрито второто убийство и може би самоубийство, избързаха да кажат тяхната версия. Настоях за обективно разследване по двете досъдебни производства. Единствено поисках да разкрият истината и да работят по всички версии. Как да нося отговорност, ако не се запозная с всичко в МВР? Служебното правителство разполага с ограничено време, трябва максимално бързо да навляза. Констатирани са сериозни пропуски в оперативната работа за хижата край „Петрохан“ още преди трагедията. Няма докладни записки, а са водени беседи от служител от отдел „Киберсигурност“ с хора, които имат връзка с убитите. Трябва да разчитаме на неговата памет за това какво се е случило. Единствените служители в МВР, на които не мога да дам никакви заповеди, са разследващите полицаи. Аз не съм се срещал с такива. Изискал съм официален подробен доклад за двете производства“, коментира Дечев. Той упомена, че прокурор може сам да се заеме с конкретно разследване, както и да извършва промени в състава на разследващия екип.

След него на парламентарната трибуна излезе бившият главният секретар на МВР Мирослав Рашков.

„Отхвърлям всички мотиви, с които бе поискано отстраняването ми. Притеснявам се за развитието на разследването по случая „Петрохан“ и гарантирането на обективната истина. МВР досега свърши много добра работа, включително по време на организация на изборите в Пазарджик“, заяви той. След като започна изложението си за Пазарджик, той бе прекъснат от викове в пленарна зала, а Явор Божанков излезе на трибуната и го призова да се придържа към предмета на изслушването.

Рашков продължи, изнасяйки данни за докладна записка. „На 22 февруари бях уведомен от зам.-директора на ГДНП, че предишната вечер министърът на вътрешните работи е поискал справка за извършеното по случаите „Петрохан“ и „Околчица“. Той е пожелал да я получи на лична среща с началника на отдел „Криминална полиция“ Ангел Папалезов, а не по каналния ред. Все пак информация му е предоставена при среща в ресторант, а впоследствие Дечев е поискал среща с разследващия екип, за да получи данни в по-пълен обем“, обяви Рашков.

Вече бившият главният секретар на МВР заяви, че е изпълнил в пълен обем законовите си задължения по отношение на разследванията, включително по случая „Петрохан“, като е гарантирал професионалната независимост на разследващите служители и е осигурил необходимите ресурси и координация между структурите на МВР. По думите му това се случва от 2 февруари досега, въпреки опитите за влияние върху обективността на разследването през последните дни.

Прокуратурата: Не сме искали обяснения от служебния вътрешен министър

Рашков посочи, че за твърденията за натиск вече са подадени съответните сигнали, а от Софийската градска прокуратура е разпоредена проверка. Той подчерта, че още от самото начало на случая „Петрохан“ в публичното пространство са се появили множество коментари, свързани с конкретни лица и организации, обвързвани с определени политически кръгове.

Според него именно заради тези политически внушения и с цел да бъде запазена обективността на разследването, както и равнопоставеното разглеждане на всички версии, той съзнателно се е въздържал от лично публично коментиране на случая. Информацията, за която е имало разрешение от прокуратурата, е била представяна пред медиите от преките ръководители на разследването в съответните областни дирекции и в Главна дирекция „Национална полиция“.

В рамките на около две седмици – 16 дни – са били проведени три брифинга на място и две мащабни пресконференции с участието на ръководството на Главна дирекция „Национална полиция“. Рашков подчерта, че тази, по думите му, безпрецедентна публичност по текущо разследване трябва да продължи, като обществото своевременно получава обективно установените факти и обстоятелства по случая „Петрохан“.

В пленарна зала се стигна до сблъсък между Дечев и Рашков. „Бил съм прав да поискам да се освободи главния секретар на МВР- човекът, който се изчервяваше от срам и мълча през цялото време и след „Петрохан” остави други да говорят вместо него. Той е главен секретар с 5 неплатени глоби” каза вътрешният министър. А от своя страна Мирослав Рашков му отговори с думите, че „издадени фишове стават дължими, след като са връчени, а няма как български гражданин да плати фиш, който не му е даден”.

Директорът на ГДНП Захари Васков посочи, че организационното ръководство на МВР може да контролира само дисциплината и ресурсите, но не и съдържанието на дадено разследване. „Разследващите органи са процесуално подчинени на прокуратурата, независимо, че са в служебно правоотношение на МВР“, уточни той.

Началникът на отдел „Криминална полиция“ Ангел Папалезов пък призна, че се е срещал с Емил Дечев относно казусите „Петрохан“ и „Околчица“ и то в ресторант. „Единствено му предоставихме анотация на изнесеното на двата брифинга, дадени съвместно с прокуратурата - публичните данни. Срещата ни беше съвсем кратка - предоставих разрешената от ръководителите ми информация. Не получих допълнителни указания. Дечев поиска само среща с разследващите в МВР, за да го запознаем с хода на разследването. Не съм се почувствал принуден да извършвам нещо различно от служебните ми задължения, не са ми давани указания относно действията по разследването. След входиране на искане през деловодството на ГДНП, официален доклад за двете производства може да бъде предоставен на министър Дечев“, декларира той от парламентарната трибуна.

► Спорът за срещата в ресторант

В пленарна зала избухна спор именно заради срещата на Емил Дечев с Ангел Папалезов в ресторант. В отговор на многократно зададения въпрос от депутати защо срещата е била на това място, Дечев отговори, че е бързал заради почивния ден, в който е бил с детето си.

Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС попита дали на срещата е присъствало детето, а Папалезов отговори, че то не е било с тях, както и че не е забелязал други хора. В своя защита вътрешният министър заяви, че е оставил детето си за 15 минути у дома.

Тези отговори обаче нажежиха още повече атмосферата в залата.

„Циркът се отложи, театърът е много зле. Имаме главен секретар, който не може да чете”, критикува Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

„Първите задачи на министъра са срещи в ресторанти. Той не се занимава да коментира честните избори, а случаят „Петрохан”, каза лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало” определи влиянието на вътрешния министър като „неправомерно”.

Припомняме, че във вторник от Софийската градска прокуратура съобщиха, че при тях са постъпили сигнали от депутат и двама представители на МВР за оказан натиск от страна на служебния вътрешен министър. Самият Дечев отрича.

Междувременно от СГП уточниха, че никъде в акта си наблюдаващият прокурор не е указвал да се снемат обяснения от служебния министър на вътрешните работи, още по-малко това да бъде извършено на конкретна дата и час - днес от 10:00 часа.

Андрей Гюров: Задействана е операция по сплашване на служебния вътрешен министър

По нейни данни проверката е образувана по сигнали за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работата“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства за случая „Петрохан - Околчица“.