Никъде в акта си наблюдаващият прокурор не е указвал да се снемат обяснения от служебния министър на вътрешните работи, още по-малко това да бъде извършено на конкретна дата и час - днес от 10 часа. Това уточниха от Софийската градска прокуратура във връзка с твърдението на служебния премиер Андрей Гюров, че Емил Дечев е бил възпрепятстван да присъства на правителственото заседание по тази причина.

По данни на държавното обвинение проверката на вътрешния министър е образувана по сигнали за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работата“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства за случая „Петрохан - Околчица“.

"Срещу вътрешния министър беше задействана операция по сплашване. Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости, реакцията не закъснява. Появяват се сценаристи, сигнали и прокурори. Това няма да ни спре", зарече се Гюров.

Припомняме, че вчера стана ясно, че в Софийската градска прокуратура са постъпили три сигнала за упражнен натиск от страна на Дечев - от депутат и двама представители на МВР.

Първо в държавното обвинение е заведен сигнал от депутат в 51-ото Народно събрание с твърдение за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работа“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства „Петрохан“ и „Околчица“. По-късно същия ден в СГП са постъпили още два сигнала - от двама високопоставени представители на МВР, които са присъединени към преписката.

Наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка, а СГП е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление.

Редактор: Цветина Петкова