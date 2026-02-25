Общо 129 журналисти и медийни служители са били убити по света през изминалата година, съобщи Комитетът за защита на журналистите. Това е един от най-високите показатели, регистрирани от организацията през последните три десетилетия.

Според доклада най-много жертви са дадени във войната в Газа, където са загинали 86 представители на медиите.

От организацията заявяват, че армията на Израел е отговорна за повече целенасочени убийства на журналисти от която и да било друга правителствена армия досега, като повечето от загиналите са работили за палестински медии.

Жертви има и в други военни конфликти. Четирима журналисти са били убити във войната в Украйна, а девет са загинали по време на конфликта в Судан.

През 2024 г. броят на убитите журналисти е 124 души, показват данните на организацията, която води такава статистика от 30 години.

