Сигнал за инцидента е подаден в 17:17 часа
Бус с ученици катастрофира в столичния квартал "Драгалевци". Сигнал за инцидента е подаден в 17:17 часа, съобщават от пресцентъра на Спешна помощ.
Пристигналият на място спешен екип е констатирал смъртта на шофьора. Няма пострадали деца. От СДВР съобщиха, че учениците са прехвърлени в друг бус.
