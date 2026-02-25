Бус с ученици катастрофира в столичния квартал "Драгалевци". Сигнал за инцидента е подаден в 17:17 часа, съобщават от пресцентъра на Спешна помощ.

Пристигналият на място спешен екип е констатирал смъртта на шофьора. Няма пострадали деца. От СДВР съобщиха, че учениците са прехвърлени в друг бус.

Автобус с над 30 пътници катастрофира край Боженци (СНИМКИ)

Шофьор на ученически автобус почина зад волана в Златоград