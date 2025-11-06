66-годишен шофьор на ученически автобус е починал зад волана в Златоград. Това съобщи за "Фокус“ Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР – Смолян.

Сигналът е получен в 10:40 часа и е подаден от случаен гражданин. На водача му е прилошало е и спрял на пътното платно на изхода на града на ул. "България“. Най-вероятно е получил инсулт или инфаркт. Той е успял да предотврати инцидент. В автобуса не са пътували пътници.

Пристигналият на място екип на спешна помощ е констатирал смъртта на шофьора на автобуса. Той е от неделинското село Върлино, каза още Стоилова.

Редактор: Ивайла Митева