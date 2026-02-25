ЦИК ще се съобрази със законовите изисквания за вота в чужбина. Това заяви председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова в „Интервюто на NOVA“.

Тя коментира организацията на изборите зад граница. „За избирателите може би ще има ограничения дотолкова, доколкото може би ще са ограничени местата, където могат да упражнят правото си на глас”, посочи председателят на ЦИК.

Нейкова припомни, че през годините секциите извън страната са били в различен брой - от 35 до над 100 в определени държави. По думите ѝ ЦИК ще създаде организация съвместно с Министерството на външните работи, чиято цел ще бъде улесняването на избирателите и качествена работа на секционните комисии.

Според нея изборите са насрочени, а паралелно с това продължават обсъжданията за промени в Изборния кодекс. „Може би за първи път се случва, когато са насрочени вече изборите и подготовката е започнала, включително и това, че ние трябва да си изменим решението за определяне броя на мандатите заради изборен район „Чужбина”, който се отложи”, обясни Нейкова. Тя добави, че се разчита и на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства за осигуряване на по-големи помещения за гласуване.

Нейкова коментира още и темата има ли нужда България от министър за честни избори. Според нея страната ни има необходимост от лице, което да отговаря за изборите, така както предвижда Изборният кодекс. „Досега не е имало вицепремиер, който да отговаря за честни избори. Винаги е имало определен министър”, каза тя.

Тя допълни, че очаква да се срещне с назначения от Министерския съвет министър на електронното управление за координацията между всички институции, които имат отговорности в Изборния кодекс. „Разбрах днес от заседанието на Министерския съвет, че министърът на електронното управление е определен за координацията между всички институции, които имаме отговорности в Изборния процес. Надявам се с него да се срещнем съвсем скоро”, каза Нейкова

Председателят на ЦИК коментира още и случая с бившия служебен вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков. Според Нейкова той има място в наблюдението на избори. "Не смятам, че господин Стоил Цицелков няма място, защото той все още е член на Обществения съвет към ЦИК. Фокусът на внимание трябва да бъде организацията на изборите, а не някаква друга тема", каза тя.

По думите ѝ ЦИК очаква информация от Европейската комисия чрез министъра на външните работи, свързана с казуса около Цицелков, но към момента такава не е постъпила. „Искахме да проверим доколко е вярна информацията, свързана с господин Цицелков. От правна гледна точка обаче трябва да има пречка, за да може да се направи препоръка. ЦИК не може да взема решение вместо самите организации”, подчерта Нейкова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова