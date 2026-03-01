Снимка: БТА
Иран атакува градове в Персийския залив в отговор на ударите на САЩ и Израел
Нови взривове бяха чути в неделя сутринта в градовете от Персийския залив Дубай, Доха и Манама, след като Иран насочи удари срещу територии в отговор на американските и израелските атаки, предаде АФП.
Били са чути експлозии в Дубай в Обединените арабски емирства, в Доха в Катар и в Манама в Бахрейн.
Тръмп: Има някои добри кандидати за лидер на Иран
Източник: БГНЕС
